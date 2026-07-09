Patrick Dempsey rechaza reemplazar a Graham Platner en candidatura al Senado

Dempsey rechaza candidatura senatorial.

Demócratas buscan reemplazo urgente.

Maine enfrenta nueva incertidumbre.

Patrick Dempsey puso fin a las especulaciones sobre una posible candidatura al Senado por Maine en un momento de incertidumbre para el Partido Demócrata.

El actor estadounidense Patrick Dempsey descartó presentarse como candidato demócrata al Senado por el estado de Maine.

Su nombre había surgido como una posible alternativa tras la salida de Graham Platner de la contienda electoral.

Platner abandonó la carrera en medio de un escándalo que dejó al Partido Demócrata buscando un nuevo aspirante para las elecciones de medio mandato.

Patrick Dempsey explica por qué no buscará el Senado

Patrick Dempsey says he gave “real thought” to running for Senate in Maine: “Over the past several days, I’ve been asked a question more than once: Would you ever run for the United States Senate? It’s flattering, and I don’t take it lightly. I love my home state of Maine. I… pic.twitter.com/F6AiuzlztS — Variety (@Variety) July 9, 2026

Dempsey confirmó su decisión mediante un artículo de opinión publicado en el diario Portland Press Herald.

En el texto reflexionó sobre la posibilidad de ingresar a la política federal.

El actor planteó la pregunta: «¿De verdad quiero servir en el Congreso?».

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Tras analizar esa posibilidad, concluyó que no desea competir por un escaño en el Senado.

El intérprete es ampliamente conocido por dar vida al neurocirujano Derek Shepherd en la serie Anatomía de Grey.

También es originario del estado de Maine.

Además de su carrera artística, fundó el Centro Dempsey, una organización que ofrece atención gratuita a personas con cáncer.

En su artículo explicó que su decisión no representa un rechazo al servicio público.