Patrick Dempsey rechaza reemplazar a Graham Platner en candidatura al Senado
Publicado el09/07/2026 a las 10:30
- Dempsey rechaza candidatura senatorial.
- Demócratas buscan reemplazo urgente.
- Maine enfrenta nueva incertidumbre.
Patrick Dempsey puso fin a las especulaciones sobre una posible candidatura al Senado por Maine en un momento de incertidumbre para el Partido Demócrata.
El actor estadounidense Patrick Dempsey descartó presentarse como candidato demócrata al Senado por el estado de Maine.
Su nombre había surgido como una posible alternativa tras la salida de Graham Platner de la contienda electoral.
Platner abandonó la carrera en medio de un escándalo que dejó al Partido Demócrata buscando un nuevo aspirante para las elecciones de medio mandato.
Patrick Dempsey explica por qué no buscará el Senado
Patrick Dempsey says he gave “real thought” to running for Senate in Maine:
“Over the past several days, I’ve been asked a question more than once: Would you ever run for the United States Senate? It’s flattering, and I don’t take it lightly. I love my home state of Maine. I… pic.twitter.com/F6AiuzlztS
— Variety (@Variety) July 9, 2026
Dempsey confirmó su decisión mediante un artículo de opinión publicado en el diario Portland Press Herald.
En el texto reflexionó sobre la posibilidad de ingresar a la política federal.
El actor planteó la pregunta: «¿De verdad quiero servir en el Congreso?».
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Tras analizar esa posibilidad, concluyó que no desea competir por un escaño en el Senado.
El intérprete es ampliamente conocido por dar vida al neurocirujano Derek Shepherd en la serie Anatomía de Grey.
También es originario del estado de Maine.
Además de su carrera artística, fundó el Centro Dempsey, una organización que ofrece atención gratuita a personas con cáncer.
En su artículo explicó que su decisión no representa un rechazo al servicio público.
El actor defiende otra forma de servicio público
Patrick Dempsey responded to growing calls for him to replace Graham Platner in Maine’s Senate race on Wednesday, saying he isn’t in a position to enter politics and serve his home state.
The “Grey’s Anatomy” alum issued a statement making it clear he did not intend to step in… pic.twitter.com/wYjVetPbnT
— TheWrap (@TheWrap) July 8, 2026
Dempsey sostuvo que encontró otra manera de aportar a la sociedad.
«Tras reflexionar mucho, me di cuenta de que la respuesta es no. No porque el servicio público no sea honorable —por supuesto que lo es—, sino porque creo que puedo contribuir de forma más eficaz a través de la vida que ya he construido», escribió el actor.
Con esas palabras dejó claro que considera valiosa la función pública.
Sin embargo, afirmó que puede generar un mayor impacto desde las iniciativas que ya impulsa.
El actor ha mantenido durante años una imagen ligada al activismo y al compromiso con distintas causas sociales.
Ese perfil alimentó las versiones que lo colocaban como un posible candidato demócrata.
Pese a ello, decidió mantenerse al margen de la contienda electoral.
En el mismo texto también dirigió un mensaje a quienes sí buscarán representar a los ciudadanos.
Pidió que los futuros candidatos ejerzan el liderazgo con humildad.
También llamó a decir la verdad durante la campaña.
Además, exhortó a colocar a las personas por encima de los intereses partidistas.
La renuncia de Platner complica la estrategia demócrata
La decisión de Dempsey llega mientras el Partido Demócrata enfrenta un momento especialmente complejo en Maine.
La salida de Graham Platner dejó vacante una candidatura considerada competitiva.
La renuncia ocurrió cuando faltan menos de cuatro meses para las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre.
Los demócratas ahora deberán encontrar un nuevo aspirante para intentar disputar el escaño.
Platner era visto como una de las principales opciones para desafiar a la senadora republicana Susan Collins.
Collins ocupa actualmente ese asiento y busca permanecer en el Senado.
La campaña de Platner terminó después de que una mujer lo acusara de violación.
Ese señalamiento provocó su retiro de la contienda.
La acusación se sumó a otras controversias que ya habían marcado su candidatura.
Entre ellas figuraban el tatuaje nazi que luce y los mensajes extramatrimoniales de carácter sexual enviados a otras mujeres.
Esos episodios habían trascendido previamente a la prensa.
Con Dempsey fuera de la carrera, los demócratas continúan sin un reemplazo confirmado para competir por uno de los escaños más relevantes del próximo proceso electoral en Maine.