“Pasaporte Al Mundo” presenta Mauricio: cultura, aventura y paisajes paradisíacos

Mauricio inaugura este recorrido internacional

¡HOLA! TV transmitió el especial

Cultura y aventura protagonizan el viaje.

“Pasaporte Al Mundo” inició su recorrido internacional con Mauricio, una isla ubicada en el océano Índico que se convierte en protagonista de la primera edición del nuevo show de viajes. El especial se estrenó el domingo 23 de agosto a las 6:00 p.m. ET por ¡HOLA! TV, de acuerdo con un comunicado difundido por LI Group.

La producción presenta a Mauricio no solamente a través de sus playas y paisajes tropicales, sino también mediante su cultura, gastronomía, historia y las experiencias de quienes viven en la isla. La propuesta busca que la audiencia pueda descubrir desde casa diferentes facetas de este destino.

Mauricio, mucho más que playas paradisíacas

De acuerdo con el comunicado de LI Group, Mauricio destaca por sus impresionantes paisajes, diversidad cultural, riqueza natural y la hospitalidad de sus habitantes. Durante el programa, las cámaras recorren desde playas de aguas cristalinas hasta escenarios tropicales, arquitectura y espacios vinculados con las tradiciones locales.

La intención del especial es alejarse de una mirada limitada exclusivamente a los principales atractivos turísticos. “Pasaporte Al Mundo” busca acercarse a la esencia de Mauricio, conocer parte de su historia y establecer una conexión con las personas que llaman hogar a esta isla del océano Índico.

“Viajar es mucho más que conocer un destino. Es descubrir su cultura, conectar con su gente, probar sus sabores y vivir experiencias que transforman nuestra manera de ver el mundo”, señala el comunicado al presentar la propuesta del programa.