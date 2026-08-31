“Pasaporte Al Mundo” presenta Mauricio: cultura, aventura y paisajes paradisíacos
Publicado el31/08/2026 a las 16:34
- Mauricio inaugura este recorrido internacional
- ¡HOLA! TV transmitió el especial
- Cultura y aventura protagonizan el viaje.
“Pasaporte Al Mundo” inició su recorrido internacional con Mauricio, una isla ubicada en el océano Índico que se convierte en protagonista de la primera edición del nuevo show de viajes. El especial se estrenó el domingo 23 de agosto a las 6:00 p.m. ET por ¡HOLA! TV, de acuerdo con un comunicado difundido por LI Group.
La producción presenta a Mauricio no solamente a través de sus playas y paisajes tropicales, sino también mediante su cultura, gastronomía, historia y las experiencias de quienes viven en la isla. La propuesta busca que la audiencia pueda descubrir desde casa diferentes facetas de este destino.
Mauricio, mucho más que playas paradisíacas
De acuerdo con el comunicado de LI Group, Mauricio destaca por sus impresionantes paisajes, diversidad cultural, riqueza natural y la hospitalidad de sus habitantes. Durante el programa, las cámaras recorren desde playas de aguas cristalinas hasta escenarios tropicales, arquitectura y espacios vinculados con las tradiciones locales.
La intención del especial es alejarse de una mirada limitada exclusivamente a los principales atractivos turísticos. “Pasaporte Al Mundo” busca acercarse a la esencia de Mauricio, conocer parte de su historia y establecer una conexión con las personas que llaman hogar a esta isla del océano Índico.
“Viajar es mucho más que conocer un destino. Es descubrir su cultura, conectar con su gente, probar sus sabores y vivir experiencias que transforman nuestra manera de ver el mundo”, señala el comunicado al presentar la propuesta del programa.
Pasaporte Al Mundo: Cultura, gastronomía y aventura en un mismo recorrido
Para realizar esta primera edición, “Pasaporte Al Mundo” contó con el apoyo de Turkish Airlines, el Ministerio de Turismo de Mauricio y Beachcomber Resorts & Hotels. La colaboración permitió desarrollar un recorrido que combina naturaleza, gastronomía, cultura, historia, aventura y diferentes experiencias locales.
Según la información proporcionada por LI Group, el programa apuesta por “una mirada cercana, entretenida y auténtica” para mostrar el destino. El objetivo es que los espectadores puedan experimentar el viaje desde sus hogares mientras conocen las distintas características que distinguen a Mauricio.
El especial también pone atención en las historias y personas encontradas durante el recorrido. Esta aproximación forma parte del concepto general del proyecto, que pretende descubrir los destinos más allá de las rutas tradicionales y de las imágenes habitualmente asociadas con el turismo.
El equipo detrás de “Pasaporte Al Mundo”
El concepto de “Pasaporte Al Mundo” nació de una idea desarrollada por Conchita y Víctor Oliva. Para esta primera edición, Jonathan Meléndez estuvo a cargo de la dirección de fotografía, cámara y edición, mientras que Jessica Oliva encabezó la dirección de producción de campo y logística.
El trabajo del equipo dio forma a un recorrido que busca acercar al público a Mauricio mediante sus paisajes, experiencias e historias. La producción señala que esta primera entrega representa solamente el comienzo de un proyecto concebido para visitar más lugares alrededor del mundo.
Pasaporte Al Mundo: Mauricio abre la puerta a nuevos destinos
“Pasaporte Al Mundo” se define como un show de viajes dedicado a explorar la cultura, gastronomía, historia, naturaleza y experiencias locales que distinguen a cada destino. La intención es mantener una perspectiva cercana que permita conocer tanto los lugares como a sus habitantes.
Mauricio fue elegido para comenzar este recorrido internacional, pero el concepto contempla continuar con nuevos destinos. Tras su estreno del 23 de agosto por ¡HOLA! TV, el comunicado también anunció retransmisiones adicionales del especial durante esa misma semana.