Partey queda fuera del debut mundialista por visa rechazada
Publicado el13/06/2026 a las 09:08
Thomas Partey quedó fuera del primer partido de Ghana en el Mundial 2026 tras recibir la negativa de ingreso a Canadá.
El mediocampista no podrá viajar a Toronto para enfrentar a Panamá en el arranque del torneo.
La baja de Partey golpea a Ghana en un momento clave, justo antes de su debut en el Mundial, y pone el foco en las decisiones migratorias durante el torneo.
Canadá niega el visado y deja fuera a Partey
El gobierno canadiense rechazó la solicitud de visado del jugador, lo que impide su traslado desde la concentración de Ghana en Estados Unidos hacia territorio canadiense.
La FIFA confirmó la situación en un comunicado, en el que aclaró que el futbolista no podrá participar en el encuentro del 17 de junio ante Panamá.
Además, el organismo dejó claro que no interviene en decisiones migratorias, ya que estas corresponden exclusivamente a los países anfitriones.
El contexto legal detrás de la decisión
Partey enfrenta siete cargos de violación y uno de agresión sexual presentados por la Policía Metropolitana de Londres.
El jugador, de 32 años, se ha declarado inocente de todos los cargos y permanece en libertad bajo fianza mientras avanza el proceso judicial.
Su juicio, que inicialmente estaba previsto para noviembre, fue aplazado hasta el 8 de junio de 2027.
Ghana pierde a una pieza clave en su debut
La ausencia de Partey representa un problema importante para la selección africana en su primer partido del torneo.
El mediocampista venía siendo parte activa del equipo y había participado recientemente en un amistoso ante Gales el pasado 2 de junio.
Mientras el resto del plantel se trasladará desde Rhode Island hacia Canadá, el jugador no formará parte de la delegación en este inicio de la fase de grupos.
Lo que viene para el jugador y la selección
Partey tiene una próxima audiencia programada para el 2 de octubre, mientras continúa el proceso legal en su contra.
Por su parte, Ghana deberá afrontar su debut sin uno de sus futbolistas más experimentados, en un grupo donde cada punto será clave.
La evolución del caso y posibles decisiones futuras de visado podrían definir si Partey logra reincorporarse más adelante en el torneo.
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