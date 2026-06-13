Partey queda fuera del debut mundialista por visa rechazada

Thomas Partey quedó fuera del primer partido de Ghana en el Mundial 2026 tras recibir la negativa de ingreso a Canadá.

El mediocampista no podrá viajar a Toronto para enfrentar a Panamá en el arranque del torneo.

La baja de Partey golpea a Ghana en un momento clave, justo antes de su debut en el Mundial, y pone el foco en las decisiones migratorias durante el torneo.

Canadá niega el visado y deja fuera a Partey

El gobierno canadiense rechazó la solicitud de visado del jugador, lo que impide su traslado desde la concentración de Ghana en Estados Unidos hacia territorio canadiense.

La FIFA confirmó la situación en un comunicado, en el que aclaró que el futbolista no podrá participar en el encuentro del 17 de junio ante Panamá.

Además, el organismo dejó claro que no interviene en decisiones migratorias, ya que estas corresponden exclusivamente a los países anfitriones.

El contexto legal detrás de la decisión