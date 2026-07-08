¡Infantino bajo la lupa! Piden investigarlo por su relación con Trump

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, enfrenta una nueva controversia luego de que decenas de legisladores europeos comenzaran a reunir apoyos para solicitar una investigación sobre su actuación durante el Mundial 2026.

La iniciativa surge tras la decisión de la FIFA de levantar la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun, quien había sido expulsado en el partido frente a Bosnia-Herzegovina y, en principio, debía perderse el siguiente compromiso de Estados Unidos.

Cuestionan intervención política

Los eurodiputados Barry Andrews, Lara Wolters y Niels Fuglsang consideran que modificar la sanción durante el desarrollo del torneo representa una violación al principio de igualdad deportiva.

En un comunicado conjunto calificaron la decisión como «una vergüenza y una perversión de la justicia», además de acusar a la FIFA de ceder ante presiones políticas.

Señalan influencia de Donald Trump

La polémica aumentó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara públicamente que solicitó a Gianni Infantino revisar la tarjeta roja recibida por Balogun.

Los legisladores europeos buscan determinar si esa gestión influyó en la decisión final del organismo rector del fútbol mundial.