¡Infantino bajo la lupa! Piden investigarlo por su relación con Trump
Publicado el08/07/2026 a las 09:56
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, enfrenta una nueva controversia luego de que decenas de legisladores europeos comenzaran a reunir apoyos para solicitar una investigación sobre su actuación durante el Mundial 2026.
La iniciativa surge tras la decisión de la FIFA de levantar la suspensión del delantero estadounidense Folarin Balogun, quien había sido expulsado en el partido frente a Bosnia-Herzegovina y, en principio, debía perderse el siguiente compromiso de Estados Unidos.
Cuestionan intervención política
Los eurodiputados Barry Andrews, Lara Wolters y Niels Fuglsang consideran que modificar la sanción durante el desarrollo del torneo representa una violación al principio de igualdad deportiva.
En un comunicado conjunto calificaron la decisión como «una vergüenza y una perversión de la justicia», además de acusar a la FIFA de ceder ante presiones políticas.
Señalan influencia de Donald Trump
La polémica aumentó después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmara públicamente que solicitó a Gianni Infantino revisar la tarjeta roja recibida por Balogun.
Los legisladores europeos buscan determinar si esa gestión influyó en la decisión final del organismo rector del fútbol mundial.
Además, pidieron que el Comité de Ética de la FIFA investigue posibles violaciones al principio de neutralidad política por parte de Infantino.
FIFA defiende su decisión
Por su parte, la FIFA aseguró que el levantamiento de la suspensión fue determinado por su Comité Disciplinario y no por el presidente del organismo.
Sin embargo, la explicación no ha frenado las críticas en Europa.
Crece el respaldo a la investigación
Hasta el momento, 35 miembros del Parlamento Europeo han respaldado la iniciativa para abrir una investigación formal.
Los promotores sostienen que el fútbol debe regirse por reglas claras y aplicarse de la misma forma para todas las selecciones.
“La belleza del deporte reside en que se basa en normas imparciales y transparentes. Cuando la presión política determina quién puede jugar, esa sensación de equidad desaparece”, señalaron los legisladores.
La controversia añade un nuevo capítulo a la gestión de Gianni Infantino durante el Mundial 2026 y podría derivar en una investigación formal dentro del Parlamento Europeo.
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