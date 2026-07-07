Argentina remonta ante Egipto con Messi

Argentina venció 3-2 a Egipto con una remontada liderada por Leo Messi y avanzó a cuartos del Mundial 2026.

Argentina firmó una de las remontadas más dramáticas del Mundial 2026 al vencer a Egipto en un final lleno de tensión y goles. La Albiceleste mostró carácter en un partido límite y reafirma su candidatura al título con Lionel Messi como líder absoluto. Egipto sorprendió y puso contra las cuerdas El inicio fue inesperado. Egipto golpeó primero y llegó a ponerse 2-0, aprovechando errores defensivos y mostrando solidez en ataque durante gran parte del partido. La sorpresa fue real. Messi falló… pero nunca desapareció El momento crítico llegó temprano.

Lionel Messi falló un penalti en la primera mitad, lo que aumentó la presión sobre Argentina en un partido que se complicaba minuto a minuto. La tensión creció. La reacción comenzó desde el fondo Todo cambió en minutos. Argentina adelantó líneas y encontró el descuento con Cristian “Cuti” Romero, lo que reactivó la esperanza en el tramo final del encuentro. El equipo despertó. Messi apareció en el momento clave El líder dio la cara.

El capitán argentino marcó el gol del empate y además participó en la jugada del primer tanto, guiando a su equipo cuando más lo necesitaba. El impacto fue total. Enzo Fernández selló la remontada El golpe definitivo llegó al final. En el tiempo añadido, Enzo Fernández conectó de cabeza para poner el 3-2 y completar una remontada histórica para la Albiceleste. Un cierre lleno de polémica y tensión El final fue caliente. Egipto reclamó posibles faltas previas en la jugada del gol, pero el árbitro validó la acción y confirmó el triunfo argentino.