¡Paraguay empata con Australia y queda en la cuerda floja!

Paraguay empató con Australia y ahora depende de otros resultados para clasificar a los 16avos del Mundial 2026.

Paraguay no pudo dar el paso definitivo, pero sigue con vida. Empató 0-0 ante Australia en California y ahora deberá esperar otros resultados para saber si logra meterse en los dieciseisavos de final del Mundial 2026. La Albirroja no aseguró su clasificación, pero mantiene chances de avanzar como uno de los mejores terceros. Australia dominó y puso en aprietos a Paraguay El inicio fue complicado. Australia tomó el control del partido desde los primeros minutos y generó las ocasiones más claras, especialmente por las bandas, donde encontró espacios con facilidad. Paraguay resistía como podía. Una primera mitad sin reacción

La Albirroja no logró meterse en partido. Con poca posesión y sin profundidad, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro prácticamente no inquietó el arco rival y se fue al descanso con el empate como único alivio. El 0-0 era negocio. Paraguay mejoró, pero sin contundencia En el complemento hubo otra actitud. El equipo sudamericano adelantó líneas, intentó asociarse mejor y generó algunas aproximaciones, aunque sin claridad en los metros finales. Faltó precisión. Un cierre con emociones, pero sin goles