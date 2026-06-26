¡Paraguay empata con Australia y queda en la cuerda floja!
Publicado el25/06/2026 a las 19:38
Paraguay no pudo dar el paso definitivo, pero sigue con vida.
Empató 0-0 ante Australia en California y ahora deberá esperar otros resultados para saber si logra meterse en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
La Albirroja no aseguró su clasificación, pero mantiene chances de avanzar como uno de los mejores terceros.
Australia dominó y puso en aprietos a Paraguay
El inicio fue complicado.
Australia tomó el control del partido desde los primeros minutos y generó las ocasiones más claras, especialmente por las bandas, donde encontró espacios con facilidad.
Paraguay resistía como podía.
Una primera mitad sin reacción
La Albirroja no logró meterse en partido.
Con poca posesión y sin profundidad, el equipo dirigido por Gustavo Alfaro prácticamente no inquietó el arco rival y se fue al descanso con el empate como único alivio.
El 0-0 era negocio.
Paraguay mejoró, pero sin contundencia
En el complemento hubo otra actitud.
El equipo sudamericano adelantó líneas, intentó asociarse mejor y generó algunas aproximaciones, aunque sin claridad en los metros finales.
Faltó precisión.
Un cierre con emociones, pero sin goles
Los últimos minutos cambiaron el ritmo.
Ambos equipos tuvieron oportunidades claras para romper el empate, pero fallaron en la definición y el marcador no se movió.
El empate terminó siendo justo.
Paraguay deberá esperar para seguir en el Mundial
Con este resultado, Paraguay quedó con 4 puntos y diferencia negativa, lo que lo obliga a depender de otros grupos para clasificar como uno de los mejores terceros.
Australia, en cambio, avanzó como segundo del grupo.
La ilusión sigue… pero en suspenso.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Paraguay eliminó a Turquía en Fase de Grupos!