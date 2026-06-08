Papa León XIV visita el Bernabéu

El Papa León XIV vivió una jornada inusual en su visita a España: fue recibido en el estadio Santiago Bernabéu como un aficionado más del Real Madrid, en un evento multitudinario que reunió a miles de personas.

La imagen del Sumo Pontífice en uno de los templos del fútbol mundial refleja la conexión entre deporte, cultura y religión en un momento de alta visibilidad global.

Un recibimiento a lo grande en el Bernabéu

Robert Prevost, nombre del pontífice, llegó al estadio con motivo de un encuentro de la comunidad diocesana de Madrid ante cerca de 70 mil asistentes.

Florentino Pérez, recientemente reelegido presidente del Real Madrid, fue el encargado de recibirlo.

Como gesto simbólico, le entregó una camiseta personalizada con su nombre y el dorsal número 1.

El recorrido incluyó la sala de trofeos del club, donde el Papa pudo observar las 15 Champions League conquistadas por el equipo. Además, recibió una réplica del estadio, en un intercambio de obsequios que también incluyó una medalla entregada por el Pontífice al dirigente.

En el recorrido participaron figuras políticas como Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida, Elma Saiz e Isabel Rodríguez.

Un mensaje con lenguaje futbolero