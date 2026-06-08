Papa León XIV visita el Bernabéu
Publicado el08/06/2026 a las 14:36
El Papa León XIV vivió una jornada inusual en su visita a España: fue recibido en el estadio Santiago Bernabéu como un aficionado más del Real Madrid, en un evento multitudinario que reunió a miles de personas.
La imagen del Sumo Pontífice en uno de los templos del fútbol mundial refleja la conexión entre deporte, cultura y religión en un momento de alta visibilidad global.
Un recibimiento a lo grande en el Bernabéu
Robert Prevost, nombre del pontífice, llegó al estadio con motivo de un encuentro de la comunidad diocesana de Madrid ante cerca de 70 mil asistentes.
Florentino Pérez, recientemente reelegido presidente del Real Madrid, fue el encargado de recibirlo.
Como gesto simbólico, le entregó una camiseta personalizada con su nombre y el dorsal número 1.
El recorrido incluyó la sala de trofeos del club, donde el Papa pudo observar las 15 Champions League conquistadas por el equipo. Además, recibió una réplica del estadio, en un intercambio de obsequios que también incluyó una medalla entregada por el Pontífice al dirigente.
En el recorrido participaron figuras políticas como Isabel Díaz Ayuso, José Luis Martínez-Almeida, Elma Saiz e Isabel Rodríguez.
Un mensaje con lenguaje futbolero
Durante el evento central, el Papa León XIV utilizó referencias al fútbol para conectar con el público.
“Supongo que para un jugador de fútbol anotar un gol en este estadio les marca la vida, pero hoy la Iglesia de Madrid ha hecho un golazo para siempre”, expresó ante los asistentes.
El comentario generó cercanía con el público y reforzó su conocida simpatía por el Real Madrid, la cual él mismo ha manifestado en distintas ocasiones.
Un cierre masivo de su visita a España
El acto en el Bernabéu formó parte del cierre de su gira oficial por España.
Un día antes, el Pontífice había reunido a más de un millón de personas en Cibeles, consolidando una de las visitas más multitudinarias de su pontificado.
En paralelo, el Real Madrid aprovechó el momento para lanzar una edición limitada de camisetas con el nombre “León XIV”, reforzando el impacto mediático del encuentro.
Florentino Pérez ya había destacado públicamente el orgullo del club por el vínculo del Papa con el equipo, señalando que su afinidad representa un honor para la institución.
La imagen del Papa en el Bernabéu quedará como uno de los momentos más llamativos de su visita, combinando fe, fútbol y espectáculo.
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