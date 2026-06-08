Papa León XIV pide respeto para los migrantes y alerta sobre el rearme mundial ante el Parlamento español

Papa pide diálogo global

Defiende derechos migratorios

Alerta sobre rearme europeo

La visita del papa León XIV a España dejó una imagen poco habitual en la política del país: una ovación de varios minutos por parte de legisladores de distintos partidos tras un discurso centrado en la dignidad humana, la migración, la paz y los desafíos éticos del mundo actual.

Por qué es importante: La intervención marcó la primera vez que un pontífice se dirige a las Cortes Generales de España y evidenció un acercamiento inédito entre la Iglesia católica y una sociedad cada vez más secularizada.

Además, el mensaje llegó en medio de crecientes tensiones internacionales por los enfrentamientos entre Israel e Irán y en un momento de fuerte polarización política dentro de España.

León XIV exige una renovación moral para proteger a los más vulnerables

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Durante su intervención, el pontífice estadounidense aseguró que los parlamentos y las instituciones democráticas necesitan una “renovación moral” para garantizar el respeto de la dignidad de todas las personas.

El papa destacó especialmente la situación de los migrantes, los no nacidos y quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad social.

“La grandeza moral de una nación se manifiesta, ante todo, en su capacidad para acompañar, proteger y amar aquellas vidas más frágiles”, afirmó León XIV.

La invitación al pontífice para hablar ante el Parlamento español representa un hecho significativo en un país donde la influencia de la Iglesia disminuyó considerablemente desde el fin de la dictadura de Francisco Franco y la consolidación de la democracia.

Aunque millones de españoles continúan identificándose como católicos, las tendencias de secularización han reducido notablemente la práctica religiosa durante las últimas décadas.