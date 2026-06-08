Papa León XIV pide respeto para los migrantes y alerta sobre el rearme mundial ante el Parlamento español
Publicado el08/06/2026 a las 07:07
- Papa pide diálogo global
- Defiende derechos migratorios
- Alerta sobre rearme europeo
La visita del papa León XIV a España dejó una imagen poco habitual en la política del país: una ovación de varios minutos por parte de legisladores de distintos partidos tras un discurso centrado en la dignidad humana, la migración, la paz y los desafíos éticos del mundo actual.
Por qué es importante: La intervención marcó la primera vez que un pontífice se dirige a las Cortes Generales de España y evidenció un acercamiento inédito entre la Iglesia católica y una sociedad cada vez más secularizada.
Además, el mensaje llegó en medio de crecientes tensiones internacionales por los enfrentamientos entre Israel e Irán y en un momento de fuerte polarización política dentro de España.
León XIV exige una renovación moral para proteger a los más vulnerables
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Durante su intervención, el pontífice estadounidense aseguró que los parlamentos y las instituciones democráticas necesitan una “renovación moral” para garantizar el respeto de la dignidad de todas las personas.
El papa destacó especialmente la situación de los migrantes, los no nacidos y quienes enfrentan condiciones de vulnerabilidad social.
“La grandeza moral de una nación se manifiesta, ante todo, en su capacidad para acompañar, proteger y amar aquellas vidas más frágiles”, afirmó León XIV.
La invitación al pontífice para hablar ante el Parlamento español representa un hecho significativo en un país donde la influencia de la Iglesia disminuyó considerablemente desde el fin de la dictadura de Francisco Franco y la consolidación de la democracia.
Aunque millones de españoles continúan identificándose como católicos, las tendencias de secularización han reducido notablemente la práctica religiosa durante las últimas décadas.
El Papa advierte sobre los riesgos del conflicto entre Israel e Irán
El discurso se produjo mientras Israel e Irán intercambiaban ataques militares que aumentan el riesgo de una guerra regional de gran escala en Medio Oriente.
Ante ese escenario, León XIV reiteró que el diálogo debe prevalecer sobre la confrontación militar.
“La paz exige valentía diplomática, responsabilidad ética y una visión de futuro basada en el respeto a la identidad de cada pueblo y en la obligación de los Estados de resolver sus conflictos mediante los medios pacíficos que ofrece el derecho internacional”, señaló.
El pontífice también expresó preocupación por el incremento de los presupuestos militares en Europa, impulsado por la guerra en Ucrania y las tensiones con Rusia.
“Es motivo de preocupación que, en distintas partes del mundo, y también en Europa, el rearme vuelva a presentarse como una respuesta casi inevitable a la fragilidad de la situación internacional”, dijo.
El Pontífice cuestiona el uso de la inteligencia artificial en decisiones de vida o muerte
Otro de los puntos centrales de su intervención fue el avance de las tecnologías militares impulsadas por inteligencia artificial.
León XIV pidió que exista una supervisión ética estricta sobre este tipo de sistemas para evitar que las decisiones relacionadas con la vida humana queden en manos de algoritmos.
El papa insistió en la necesidad de mantener la responsabilidad moral en las acciones bélicas y en el uso de tecnologías automatizadas.
Su postura se suma a una creciente preocupación internacional sobre el desarrollo de armas autónomas capaces de actuar sin intervención humana directa.
León XIV reconoce errores históricos de la Iglesia y defiende los derechos de los migrantes
Durante su discurso, el pontífice hizo referencia a la Escuela de Salamanca, una corriente intelectual española del siglo XVI que contribuyó al desarrollo de conceptos relacionados con los derechos humanos y el derecho internacional.
Al mismo tiempo, reconoció que la propia Iglesia no siempre actuó conforme a esos principios.
“Debe reconocerse que la sociedad y la propia Iglesia no siempre vivieron de acuerdo con estas intuiciones presentes en su tradición cristiana”, afirmó.
En materia migratoria, León XIV pidió combatir las redes de tráfico de personas y fortalecer la cooperación internacional.
También defendió políticas que permitan una acogida digna e integración efectiva para quienes abandonan sus países por conflictos, pobreza o efectos del cambio climático.
“Esto genera una doble exigencia de justicia social: ofrecer vías seguras y legales, una acogida respetuosa y oportunidades reales de integración; y, al mismo tiempo, promover el derecho a permanecer en la propia tierra”, expresó.
El Papa lanza un mensaje contra la polarización política en España
La visita ocurre en un momento políticamente delicado para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuya administración enfrenta varias investigaciones relacionadas con presuntos casos de corrupción que afectan a figuras cercanas a su entorno.
Sin mencionar directamente a ningún partido o dirigente, León XIV hizo un llamado a reducir la confrontación política.
“El pluralismo político no debe degenerar en el descrédito constante del adversario”, advirtió.
El mensaje encontró eco entre legisladores de distintas tendencias ideológicas que, al finalizar la sesión, se pusieron de pie para aplaudir al pontífice y corear “¡Viva el Papa!”.
Lo que viene: La visita de León XIV continuará durante varios días en España y las Islas Canarias, mientras el Vaticano mantiene su llamado al diálogo internacional ante las crecientes tensiones geopolíticas y los desafíos migratorios que afectan a Europa y otras regiones del mundo.
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FUENTE: NPR