Crisis en el regional mexicano: Pancho Barraza, la Banda MS, Julión Álvarez y más cancelan shows en EEUU por problema de visas

Pancho Barraza problema de visa

Bandas cancelan conciertos en EEUU

Fans exigen reembolsos

El regional mexicano enfrenta una nueva crisis en Estados Unidos, donde múltiples artistas han tenido que cancelar o posponer conciertos por problemas con la aprobación de sus visas.

La situación ha generado frustración entre los seguidores, quienes compran boletos con anticipación y se enteran a último momento de que los eventos no se realizarán.

El retraso en los trámites migratorios se ha convertido en un obstáculo constante para agrupaciones y solistas que dependen del mercado estadounidense para sus giras.

A pesar de esto, varios artistas continúan anunciando fechas sin tener certeza de poder cumplirlas, lo que ha intensificado el malestar entre el público.

Fans molestos por cambios sin reembolso

Uno de los principales reclamos de los seguidores es la falta de devolución del dinero cuando los conciertos son reprogramados o cancelados.

Muchos asistentes aseguran sentirse engañados, ya que deben esperar nuevas fechas sin garantías claras o procesos rápidos para recuperar su inversión.

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La práctica de posponer eventos en lugar de cancelarlos ha sido vista como una estrategia que mantiene la venta de boletos, pero que afecta la confianza del público.

Este escenario ha provocado críticas directas a promotores y artistas, quienes son señalados por no manejar con claridad la situación.