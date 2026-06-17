Crisis en el regional mexicano: Pancho Barraza, la Banda MS, Julión Álvarez y más cancelan shows en EEUU por problema de visas
Publicado el17/06/2026 a las 10:50
- Pancho Barraza problema de visa
- Bandas cancelan conciertos en EEUU
- Fans exigen reembolsos
El regional mexicano enfrenta una nueva crisis en Estados Unidos, donde múltiples artistas han tenido que cancelar o posponer conciertos por problemas con la aprobación de sus visas.
La situación ha generado frustración entre los seguidores, quienes compran boletos con anticipación y se enteran a último momento de que los eventos no se realizarán.
El retraso en los trámites migratorios se ha convertido en un obstáculo constante para agrupaciones y solistas que dependen del mercado estadounidense para sus giras.
A pesar de esto, varios artistas continúan anunciando fechas sin tener certeza de poder cumplirlas, lo que ha intensificado el malestar entre el público.
Fans molestos por cambios sin reembolso
Uno de los principales reclamos de los seguidores es la falta de devolución del dinero cuando los conciertos son reprogramados o cancelados.
Muchos asistentes aseguran sentirse engañados, ya que deben esperar nuevas fechas sin garantías claras o procesos rápidos para recuperar su inversión.
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La práctica de posponer eventos en lugar de cancelarlos ha sido vista como una estrategia que mantiene la venta de boletos, pero que afecta la confianza del público.
Este escenario ha provocado críticas directas a promotores y artistas, quienes son señalados por no manejar con claridad la situación.
Artistas afectados y decisiones divididas
Entre los casos recientes destaca Pancho Barraza, quien optó por cancelar definitivamente sus presentaciones para evitar afectar a sus seguidores así como Julión Álvarez.
En contraste, la Banda MS ha decidido mantener su gira en pausa, reprogramando fechas sin detener la venta de entradas, lo que ha generado opiniones divididas.
Otro caso polémico es el de Luis Ángel Ledesma, “El Coyote”, quien enfrentó fuertes críticas por no cancelar una gira en California y enviar a otro cantante en su lugar.
Esta decisión provocó reacciones negativas del público, incluyendo insultos, lo que refleja el nivel de tensión que ha alcanzado la situación.
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Polémica adicional complica el panorama
La controversia creció cuando “El Coyote” reveló detalles sobre la participación de Julio Preciado, generando un nuevo foco de atención mediática.
Según sus declaraciones, el cantante habría cobrado una alta suma por sustituirlo y pidió el pago en efectivo, lo que podría derivar en problemas legales.
Este tipo de situaciones no solo agrava la imagen del regional mexicano, sino que también podría atraer la atención de autoridades estadounidenses.
Ante este panorama, crece el llamado a que artistas y promotores eviten anunciar giras sin contar previamente con la documentación necesaria para trabajar en Estados Unidos, según ‘Diario Basta‘.