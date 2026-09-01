¿Quién era Pamela Cisneros? Lo que se sabe tras el ataque mortal en Times Square
Publicado el01/09/2026 a las 15:46
- Pamela Cisneros Bank of America
- Ejecutiva bancaria murió apuñalada
- Cisneros murió tras intervención policial
Un ataque aparentemente aleatorio en pleno Times Square terminó con una ejecutiva de Bank of America muerta, otro hombre herido y la presunta agresora abatida por la policía.
La víctima mortal fue identificada como Erin Piacenti, de 32 años, vicepresidenta de la unidad de Selección de Negocios y Conflictos de Bank of America.
El NYPD identificó como sospechosa a Pamela Cisneros, de 49 años y residente de Queens, pero hasta ahora son pocos los detalles públicos sobre su vida.
La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, señaló que el ataque ocurrido el lunes cerca de West 42nd Street y Seventh Avenue parecía ser “aleatorio y sin provocación”.
¿Quién era Pamela Cisneros y qué se sabe de ella?
Cisneros no tenía antecedentes de arrestos en la ciudad de Nueva York, según Tisch, un dato relevante ante las interrogantes sobre qué pudo desencadenar la agresión.
La policía sí tenía registrados dos encuentros anteriores relacionados con preocupaciones sobre su salud mental, ocurridos en 2018 y 2019, pero no divulgó diagnósticos específicos.
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Las autoridades tampoco han establecido que esos episodios expliquen el ataque, por lo que sería prematuro atribuir la agresión a una condición médica determinada.
Hasta este martes no se habían revelado públicamente datos sobre la profesión, estudios o entorno familiar de Cisneros, ni un posible vínculo entre ella y las víctimas.
Así ocurrió el ataque que conmocionó Times Square
La agresión comenzó alrededor de las 4:24 p.m. del lunes, cuando Piacenti y un hombre de 68 años fueron atacados con arma blanca en Midtown Manhattan.
El hombre sobrevivió y permanecía en condición estable, mientras que la muerte de Piacenti golpeó directamente a Bank of America, cuyas oficinas de One Bryant Park están cerca del lugar.
Cuando los agentes llegaron, encontraron a Cisneros empuñando dos cuchillos grandes y, según la versión policial, la mujer se abalanzó contra ellos antes de que abrieran fuego.
Cisneros fue alcanzada por los disparos y posteriormente declarada muerta, mientras las autoridades comenzaron una investigación para reconstruir sus movimientos y determinar el motivo del ataque.
🚨🇺🇸 NYPD SHOOT DEAD KNIFE WOMAN AFTER RANDOM TIMES SQUARE STABBING SPREE
A woman who stabbed two strangers in Times Square, killing one, was shot dead by NYPD officers after advancing on them with two knives.
Pamela Cisneros, 49, pulled two knives from a bag and stabbed a… pic.twitter.com/XqtmvqGMi7
— British Intel (@TheBritishIntel) September 1, 2026
Bank of America lamenta muerte
“Estamos conmocionados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra colega”, expresó Bank of America en un comunicado enviado a Reuters tras confirmar su fallecimiento.
Matthew Koder, presidente de Banca Corporativa y de Inversión Global del banco, describió internamente a Piacenti como una “querida compañera de equipo y amiga”.
“Erin era una valiosa integrante del equipo de Selección de Negocios y Conflictos”, escribió Koder, quien señaló que había ingresado a la institución hacía 18 meses.
Bank of America informó además que sus equipos de seguridad estaban colaborando con la investigación policial y revisando las medidas destinadas a proteger sus oficinas y empleados.
Hoy, poco antes de las 16:30, en pleno Times Square de Manhattan, Nueva York, Pamela Cisneros, una desquiciada mujer de 49 años y armada con dos cuchillos y con historial de salud mental, apuñaló de forma aleatoria a un hombre de 68 años que acababa de salir del metro junto a su… pic.twitter.com/XMJBrr9El6
— Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) September 1, 2026
La agresión reabre el debate sobre seguridad en Nueva York
El crimen ocurre después de otros ataques de alto perfil contra trabajadores y ejecutivos en Manhattan, incluidos casos ocurridos en oficinas, calles y el transporte público.
Sin embargo, estos episodios no reflejan por sí solos la tendencia general: el NYPD informó recientemente descensos históricos en homicidios y violencia con armas de fuego durante 2026.
La contradicción entre esas estadísticas y el impacto de un ataque a plena luz del día en Times Square puede aumentar la preocupación pública sobre la seguridad en zonas concurridas.
Mientras avanza la investigación, permanece sin respuesta la principal interrogante del caso: por qué Pamela Cisneros habría atacado a dos desconocidos y qué ocurrió antes de la agresión detalló ‘Reuters‘, ‘Forbes‘ y ‘PBS‘.
Erin Piacenti, de 32 años, fue la víctima fatal del apuñalamiento registrado ayer en Times Square, Nueva York.
Vivía en Chester, Nueva Jersey, con su esposo Frank, con quien se casó el 10 de agosto de 2024. Hace apenas tres semanas celebraron su segundo aniversario.
Se había… https://t.co/Vr8ikMbnFv pic.twitter.com/Ix326gebsw
— Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) September 1, 2026