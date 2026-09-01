¿Quién era Pamela Cisneros? Lo que se sabe tras el ataque mortal en Times Square

Pamela Cisneros Bank of America

Ejecutiva bancaria murió apuñalada

Cisneros murió tras intervención policial

Un ataque aparentemente aleatorio en pleno Times Square terminó con una ejecutiva de Bank of America muerta, otro hombre herido y la presunta agresora abatida por la policía.

La víctima mortal fue identificada como Erin Piacenti, de 32 años, vicepresidenta de la unidad de Selección de Negocios y Conflictos de Bank of America.

El NYPD identificó como sospechosa a Pamela Cisneros, de 49 años y residente de Queens, pero hasta ahora son pocos los detalles públicos sobre su vida.

La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, señaló que el ataque ocurrido el lunes cerca de West 42nd Street y Seventh Avenue parecía ser “aleatorio y sin provocación”.

¿Quién era Pamela Cisneros y qué se sabe de ella?

Cisneros no tenía antecedentes de arrestos en la ciudad de Nueva York, según Tisch, un dato relevante ante las interrogantes sobre qué pudo desencadenar la agresión.

La policía sí tenía registrados dos encuentros anteriores relacionados con preocupaciones sobre su salud mental, ocurridos en 2018 y 2019, pero no divulgó diagnósticos específicos.

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Las autoridades tampoco han establecido que esos episodios expliquen el ataque, por lo que sería prematuro atribuir la agresión a una condición médica determinada.

Hasta este martes no se habían revelado públicamente datos sobre la profesión, estudios o entorno familiar de Cisneros, ni un posible vínculo entre ella y las víctimas.