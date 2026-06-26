¡Países Bajos vence a Túnez y ya tiene rival en 16avos!

Países Bajos cumplió sin sobresaltos en el cierre de la fase de grupos.

Derrotó 3-1 a Túnez, aseguró el liderato del Grupo F y avanzó con autoridad a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La selección neerlandesa confirma su solidez en el torneo, avanza como primera de grupo y ya tiene rival definido en la siguiente ronda.

Un arranque demoledor definió el partido

La historia se resolvió muy temprano.

En apenas siete minutos, Países Bajos ya ganaba 2-0.

Un autogol de Skhiri abrió el marcador y, poco después, Brian Brobbey amplió la ventaja con un cabezazo tras asistencia de Van Dijk.

Un inicio que marcó el rumbo.

Control total sin necesidad de acelerar