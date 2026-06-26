¡Países Bajos vence a Túnez y ya tiene rival en 16avos!
Publicado el25/06/2026 a las 16:53
Países Bajos cumplió sin sobresaltos en el cierre de la fase de grupos.
Derrotó 3-1 a Túnez, aseguró el liderato del Grupo F y avanzó con autoridad a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.
La selección neerlandesa confirma su solidez en el torneo, avanza como primera de grupo y ya tiene rival definido en la siguiente ronda.
Un arranque demoledor definió el partido
La historia se resolvió muy temprano.
En apenas siete minutos, Países Bajos ya ganaba 2-0.
Un autogol de Skhiri abrió el marcador y, poco después, Brian Brobbey amplió la ventaja con un cabezazo tras asistencia de Van Dijk.
Un inicio que marcó el rumbo.
Control total sin necesidad de acelerar
Con la ventaja, el equipo de Ronald Koeman manejó el partido.
Dominó la posesión, generó varias ocasiones y evitó que Túnez pudiera reaccionar con peligro real, mostrando una clara superioridad en todas las líneas.
El trámite fue cómodo.
Túnez descontó, pero no cambió el destino
El conjunto africano intentó reaccionar.
Un gol de Mastouri en el segundo tiempo le dio algo de suspenso al marcador, pero la respuesta neerlandesa fue inmediata.
Países Bajos sentenció y aseguró el liderato
La reacción fue contundente.
Van Hecke apareció de cabeza para marcar el 3-1 definitivo y devolver la tranquilidad a su equipo, que administró el resto del partido sin complicaciones.
El objetivo estaba cumplido.
Un líder sólido que ya piensa en Marruecos
Con este triunfo, Países Bajos cerró el grupo con siete puntos y se quedó con el primer lugar.
En los dieciseisavos de final se enfrentará a Marruecos, en un cruce que pondrá a prueba su verdadero nivel en el torneo.
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