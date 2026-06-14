Países Bajos deja escapar la victoria ante Japón en un partidazo
Publicado el14/06/2026 a las 13:11
Países Bajos no pudo sostener la ventaja y terminó empatando 2-2 frente a Japón en un partido que cambió de ritmo constantemente y se definió en los minutos finales.
El resultado deja abierta la pelea en el grupo y evidencia que incluso los favoritos pueden sufrir ante selecciones que no bajan los brazos.
Japón responde cada golpe y evita la derrota
El partido tuvo un segundo tiempo completamente distinto al primero, con Países Bajos tomando la iniciativa desde el arranque tras el descanso.
Virgil van Dijk abrió el marcador con un remate de cabeza tras un centro lateral, reflejando la superioridad aérea del conjunto neerlandés.
Sin embargo, Japón reaccionó rápidamente. Keito Nakamura logró el empate con un potente disparo desde fuera del área que, tras un desvío defensivo, terminó superando al arquero.
Países Bajos retoma el control, pero no define
El equipo europeo volvió a adelantarse pocos minutos después gracias a Crysencio Summerville, quien resolvió una jugada individual con un remate preciso desde la esquina del área.
A partir de ese momento, Países Bajos optó por replegarse y defender la ventaja, cediendo la posesión a Japón y apostando por resistir los intentos rivales.
El planteamiento defensivo permitió sostener el resultado durante varios minutos, pero también le dio iniciativa a un rival que fue creciendo con el balón.
Kamada castiga en el final y firma el empate
Cuando parecía que los neerlandeses se llevaban los tres puntos, Japón encontró el empate en una jugada a balón parado.
Tras un tiro de esquina, Koki Ogawa generó una acción aérea que terminó en los pies de Daichi Kamada, quien convirtió el 2-2 definitivo en el tramo final del partido.
El gol desató la celebración del equipo asiático y dejó sin respuesta a Países Bajos, que había liderado el marcador en dos ocasiones.
Ambas selecciones suman un punto en un grupo que se perfila muy competitivo, donde cada detalle puede marcar la diferencia en la clasificación.
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