Países Bajos deja escapar la victoria ante Japón en un partidazo

Países Bajos no pudo sostener la ventaja y terminó empatando 2-2 frente a Japón en un partido que cambió de ritmo constantemente y se definió en los minutos finales.

El resultado deja abierta la pelea en el grupo y evidencia que incluso los favoritos pueden sufrir ante selecciones que no bajan los brazos.

Japón responde cada golpe y evita la derrota

El partido tuvo un segundo tiempo completamente distinto al primero, con Países Bajos tomando la iniciativa desde el arranque tras el descanso.

Virgil van Dijk abrió el marcador con un remate de cabeza tras un centro lateral, reflejando la superioridad aérea del conjunto neerlandés.

Sin embargo, Japón reaccionó rápidamente. Keito Nakamura logró el empate con un potente disparo desde fuera del área que, tras un desvío defensivo, terminó superando al arquero.

Países Bajos retoma el control, pero no define

El equipo europeo volvió a adelantarse pocos minutos después gracias a Crysencio Summerville, quien resolvió una jugada individual con un remate preciso desde la esquina del área.