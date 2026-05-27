Países Bajos ya tiene lista oficial para el Mundial 2026
Publicado el27/05/2026 a las 06:36
Países Bajos dio a conocer su convocatoria oficial de 26 jugadores para disputar la Copa Mundial 2026 con figuras como Memphis Depay, Virgil van Dijk y Frenkie de Jong.
El técnico Ronald Koeman definió una lista que mezcla experiencia internacional con jóvenes talentos para buscar el primer título mundial en la historia de la selección neerlandesa.
Depay lidera a Países Bajos
Memphis Depay llega como el máximo goleador histórico de Países Bajos y será una de las principales cartas ofensivas del equipo.
También destacan nombres como Cody Gakpo, Denzel Dumfries y Ryan Gravenberch.
Las ausencias que sorprenden
Entre las bajas más importantes aparecen:
- Xavi Simons por lesión
- Joshua Zirkzee
- Matthijs de Ligt tras una operación
Grupo y amistosos previos
Países Bajos disputará dos amistosos antes del Mundial:
- Argelia — 3 de junio
- Uzbekistán — 8 de junio
La selección neerlandesa quedó ubicada en el Grupo F junto a:
- Japón
- Suecia
- Túnez
El debut será el 14 de junio frente a Japón.
Te puede interesar: Mundial 2026 no llena estadios y boletos comienzan a caer