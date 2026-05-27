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Países Bajos ya tiene lista oficial para el Mundial 2026
Países Bajos presentó su lista oficial para el Mundial 2026 con Memphis Depay, Van Dijk y Frenkie de Jong.
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Países Bajos ya tiene lista oficial para el Mundial 2026

Publicado el27/05/2026 a las 06:36

Países Bajos dio a conocer su convocatoria oficial de 26 jugadores para disputar la Copa Mundial 2026 con figuras como Memphis Depay, Virgil van Dijk y Frenkie de Jong.

El técnico Ronald Koeman definió una lista que mezcla experiencia internacional con jóvenes talentos para buscar el primer título mundial en la historia de la selección neerlandesa.

Depay lidera a Países Bajos

Memphis Depay llega como el máximo goleador histórico de Países Bajos y será una de las principales cartas ofensivas del equipo.

También destacan nombres como Cody Gakpo, Denzel Dumfries y Ryan Gravenberch.

Las ausencias que sorprenden

Entre las bajas más importantes aparecen:

  • Xavi Simons por lesión
  • Joshua Zirkzee
  • Matthijs de Ligt tras una operación

Grupo y amistosos previos

Países Bajos disputará dos amistosos antes del Mundial:

  • Argelia — 3 de junio
  • Uzbekistán — 8 de junio

La selección neerlandesa quedó ubicada en el Grupo F junto a:

  • Japón
  • Suecia
  • Túnez

El debut será el 14 de junio frente a Japón.

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