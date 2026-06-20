Países Bajos aplasta a Suecia con goleada y lanza un aviso

Países Bajos firmó una de las actuaciones más contundentes del Mundial 2026.

Esto tras imponerse con autoridad 5-1 a Suecia en Houston, en un partido que dejó claro el poder ofensivo del conjunto neerlandés.

La goleada no solo representa tres puntos clave, sino que posiciona a Países Bajos como uno de los equipos más peligrosos del torneo por su contundencia y capacidad de definición.

Inicio demoledor que definió el partido

El equipo neerlandés golpeó desde el arranque.

Brian Brobbey fue el gran protagonista del primer tiempo con un doblete que dejó sin reacción a Suecia en apenas 20 minutos. El dominio fue total, con posesión, presión alta y llegadas constantes que desbordaron a la defensa rival.

Suecia tardó en reaccionar y, aunque logró generar algunas oportunidades, no tuvo la precisión necesaria para descontar antes del descanso.

Gakpo amplía la ventaja y liquida el duelo