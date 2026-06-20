Países Bajos aplasta a Suecia con goleada y lanza un aviso
Publicado el20/06/2026 a las 10:56
Países Bajos firmó una de las actuaciones más contundentes del Mundial 2026.
Esto tras imponerse con autoridad 5-1 a Suecia en Houston, en un partido que dejó claro el poder ofensivo del conjunto neerlandés.
La goleada no solo representa tres puntos clave, sino que posiciona a Países Bajos como uno de los equipos más peligrosos del torneo por su contundencia y capacidad de definición.
Inicio demoledor que definió el partido
El equipo neerlandés golpeó desde el arranque.
Brian Brobbey fue el gran protagonista del primer tiempo con un doblete que dejó sin reacción a Suecia en apenas 20 minutos. El dominio fue total, con posesión, presión alta y llegadas constantes que desbordaron a la defensa rival.
Suecia tardó en reaccionar y, aunque logró generar algunas oportunidades, no tuvo la precisión necesaria para descontar antes del descanso.
Gakpo amplía la ventaja y liquida el duelo
La segunda mitad comenzó con otro golpe inmediato.
Cody Gakpo marcó dos goles más que terminaron por romper definitivamente el partido.
El 3-0 nada más iniciar el complemento fue un mazazo del que Suecia nunca pudo recuperarse.
El dominio neerlandés fue absoluto, manejando el ritmo y aprovechando cada error del rival.
Suecia descuenta, pero no alcanza
Anthony Elanga logró descontar para Suecia tras una buena jugada colectiva, lo que dio una leve esperanza.
Sin embargo, el daño ya estaba hecho. A pesar de algunos intentos y mayor presencia ofensiva, el equipo sueco no logró sostener el ritmo ni acercarse en el marcador.
Summerville cierra la goleada
El golpe final llegó en los últimos minutos.
Crysencio Summerville selló el 5-1 definitivo con un disparo preciso tras una contra, coronando una actuación brillante de Países Bajos.
El marcador reflejó con claridad la diferencia entre ambos equipos durante todo el encuentro.
Un resultado que marca el grupo
La derrota deja a Suecia golpeada, especialmente por la diferencia de goles, mientras que Países Bajos se posiciona con fuerza en la pelea por el liderato.
El conjunto neerlandés no solo ganó: convenció.
Países Bajos buscará consolidar su dominio en el grupo, mientras que Suecia deberá reaccionar rápidamente para mantenerse con vida en el Mundial.
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