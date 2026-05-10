ICE detuvo a padres

Kevin enfrenta cáncer terminal

Piden reunión humanitaria La historia de Kevin González y sus padres ha provocado indignación y una ola de solidaridad en medio del endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. Mientras el joven de 18 años enfrenta los últimos días de una agresiva batalla contra el cáncer de colon en etapa 4, sus padres permanecen detenidos en Arizona tras intentar ingresar al país para verlo antes de que sea demasiado tarde. La familia de Kevin atraviesa una situación límite Kevin, quien nació en Chicago pero creció gran parte de su vida en México, fue diagnosticado con cáncer después de enfermar durante una visita familiar a la ciudad estadounidense en Navidad. Desde entonces, su estado de salud se deterioró rápidamente. De acuerdo con su familia, el joven ya dejó de comer y beber, situación que ha elevado la urgencia para que sus padres puedan reencontrarse con él.

Kevin grabó un emotivo mensaje desde el hospital en Chicago Antes de regresar a México debido a su delicado estado de salud, Kevin permaneció internado en el Centro Médico de la Universidad de Chicago. Desde su habitación de hospital, grabó un mensaje dedicado a sus padres con ayuda de su hermano, Jovany Ramírez. “Solo quiero decirles que los amo. Los extraño. Y siempre tendrán un ángel en el cielo que los cuide”. Las palabras del joven han conmovido a miles de personas luego de que el caso comenzara a recibir atención mediática y apoyo de la comunidad.

Según la información difundida, Kevin decidió regresar a México porque su condición física empeoró y temía que más adelante ya no pudiera viajar. Mientras tanto, sus padres emprendieron el camino hacia Estados Unidos para intentar acompañarlo. Los padres fueron arrestados tras intentar cruzar la frontera Los padres de Kevin fueron detenidos el mes pasado en Arizona después de intentar ingresar a Estados Unidos desde México. La familia había solicitado previamente una visa humanitaria, pero la petición fue rechazada. Actualmente permanecen bajo custodia en el Centro Correccional de Florence, Arizona.

Su situación migratoria sigue sin resolverse y existe incertidumbre sobre lo que ocurrirá después de la audiencia judicial programada para este jueves. Su abogado les recomendó declararse culpables, aunque todavía no está claro si el juez permitirá su liberación anticipada o si serán deportados a México antes de cumplir una condena de 30 días. La posibilidad de que no logren despedirse de su hijo ha aumentado la presión pública sobre las autoridades migratorias estadounidenses. Joaquín Castro exige liberar a los padres de Kevin González

Kevin González is only 18. He is suffering from stage 4 colon cancer and has days to live. He’s desperate to spend his last moments with his parents, but ICE detained his mom and dad after they tried to seek humanitarian asylum. This is the total cruelty of Trump’s mass… — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) May 6, 2026

El caso llegó hasta el ámbito político en Estados Unidos. El congresista Joaquín Castro pidió públicamente que ICE permita la liberación inmediata de los padres debido a la gravedad de la situación humanitaria. “Kevin González solo tiene 18 años. Padece cáncer de colon en etapa 4 y le quedan días de vida. Está desesperado por pasar sus últimos momentos con sus padres, pero ICE detuvo a su mamá y su papá después de que intentaran solicitar asilo humanitario. Esta es la crueldad total de la máquina de deportaciones masivas. Pido que liberen inmediatamente a los padres de Kevin para que puedan estar con su hijo”, escribió el legislador en su cuenta de X.

Las declaraciones incrementaron la atención sobre el caso y provocaron reacciones de organizaciones migrantes y usuarios en redes sociales. Te Puede Interesar: Nueva York desafía a ICE mientras Trump refuerza plan de deportaciones masivas Consulado mexicano mantiene seguimiento del caso humanitario El Consulado General de México en Tucson confirmó que mantiene comunicación constante con los abogados de los padres y supervisa la asistencia consular relacionada con el proceso. Las autoridades consulares también informaron que siguen de cerca los posibles escenarios de repatriación, mientras la familia espera una resolución que les permita reunirse con Kevin antes de que su estado empeore aún más. Por ahora, el futuro de los padres permanece en manos de las autoridades migratorias y del juez encargado del caso, mientras la historia de Kevin González continúa generando preocupación tanto en México como en Estados Unidos.