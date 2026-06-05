Pacífico oriental se enciende: actividad tropical bajo vigilancia elevan la alerta temprana
Publicado el05/06/2026 a las 08:32
- Actividad tropical en el Pacífico
- Invest 91E amenaza México
- Amanda pierde fuerza
A menos de un mes de haber comenzado la temporada de huracanes, el Pacífico oriental muestra un dinamismo inusual con varios sistemas activos bajo seguimiento.
La tormenta tropical Amanda avanza hacia el oeste-noroeste con vientos sostenidos de 72 km/h, según reportes del Centro Nacional de Huracanes.
El fenómeno, clasificado como tormenta tropical por mantener vientos entre 39 y 73 millas por hora, permanece en alta mar sin impacto directo previsto en tierra.
Los pronósticos indican que comenzará a debilitarse hacia el viernes por la noche y podría disiparse durante el fin de semana.
Invest 91E gana protagonismo
Mientras Amanda pierde fuerza, otra perturbación identificada como Invest 91E ha captado la atención frente a las costas de Acapulco, México.
El Centro Nacional de Huracanes le asignó alta probabilidad de desarrollo en los próximos días, con potencial de convertirse en depresión tropical.
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Por ahora, el sistema se desplazaría hacia el norte, manteniéndose cerca del litoral mexicano y generando vigilancia adicional.
El Centro de Pronósticos de FOX advirtió que podría provocar lluvias significativas en México si continúa su trayectoria cercana a la costa.
Una tercera zona bajo observación
Detrás de Invest 91E, otra área de inestabilidad presenta probabilidades medias de desarrollo durante la próxima semana.
Este sistema también podría organizarse como depresión tropical si permanece mar adentro y las condiciones continúan siendo favorables.
Se anticipa que podría dejar precipitaciones intensas en Nicaragua, El Salvador y Guatemala en caso de consolidarse.
Las autoridades meteorológicas mantienen monitoreo constante ante el riesgo de impactos en Centroamérica.
Temperaturas elevadas favorecen la actividad
Las aguas superficiales del Pacífico cercano a México y del océano abierto registran temperaturas entre 2 y 3 grados por encima del promedio.
Estas condiciones cálidas son consistentes con un patrón climático de super El Niño en desarrollo que podría influir de manera decisiva esta temporada.
Se espera que este fenómeno incremente la actividad tropical en el Pacífico oriental, mientras limita la formación de ciclones en el Atlántico.
En promedio, la región registra alrededor de 15 tormentas con nombre, ocho huracanes y cuatro de gran intensidad cada temporada, cifras que podrían verse afectadas por el escenario actual, señaló ‘Fox Weather‘.