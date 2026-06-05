Pacífico oriental se enciende: actividad tropical bajo vigilancia elevan la alerta temprana

Actividad tropical en el Pacífico

Invest 91E amenaza México

Amanda pierde fuerza

A menos de un mes de haber comenzado la temporada de huracanes, el Pacífico oriental muestra un dinamismo inusual con varios sistemas activos bajo seguimiento.

La tormenta tropical Amanda avanza hacia el oeste-noroeste con vientos sostenidos de 72 km/h, según reportes del Centro Nacional de Huracanes.

El fenómeno, clasificado como tormenta tropical por mantener vientos entre 39 y 73 millas por hora, permanece en alta mar sin impacto directo previsto en tierra.

Los pronósticos indican que comenzará a debilitarse hacia el viernes por la noche y podría disiparse durante el fin de semana.

Invest 91E gana protagonismo

Mientras Amanda pierde fuerza, otra perturbación identificada como Invest 91E ha captado la atención frente a las costas de Acapulco, México.

El Centro Nacional de Huracanes le asignó alta probabilidad de desarrollo en los próximos días, con potencial de convertirse en depresión tropical.

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Por ahora, el sistema se desplazaría hacia el norte, manteniéndose cerca del litoral mexicano y generando vigilancia adicional.

El Centro de Pronósticos de FOX advirtió que podría provocar lluvias significativas en México si continúa su trayectoria cercana a la costa.