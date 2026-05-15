Pachuca sigue soñando con convertirse en el gran protagonista inesperado de la Liguilla del Clausura 2026.

Luego de eliminar al vigente campeón, los Tuzos golpearon primero en semifinales tras derrotar 1-0 a Pumas en el partido de ida.

Idrissi marca la diferencia

El único gol del encuentro llegó gracias a Oussama Idrissi.

El atacante disparó desde fuera del área al minuto 37 y un desvío terminó enviando el balón al fondo de la red.

Keylor evitó una tragedia

Keylor Navas fue la gran figura de Pumas durante gran parte del encuentro.