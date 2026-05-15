Pachuca golpea primero y pone contra las cuerdas a Pumas en semifinales
Pachuca sigue soñando con convertirse en el gran protagonista inesperado de la Liguilla del Clausura 2026. Luego de eliminar al vigente campeón, los Tuzos golpearon primero en semifinales tras derrotar 1-0 a Pumas en el partido de ida. Idrissi marca la diferencia El único gol del encuentro llegó gracias a Oussama Idrissi. El atacante disparó […]
Publicado el14/05/2026 a las 18:16
Pachuca sigue soñando con convertirse en el gran protagonista inesperado de la Liguilla del Clausura 2026.
Luego de eliminar al vigente campeón, los Tuzos golpearon primero en semifinales tras derrotar 1-0 a Pumas en el partido de ida.
Idrissi marca la diferencia
El único gol del encuentro llegó gracias a Oussama Idrissi.
El atacante disparó desde fuera del área al minuto 37 y un desvío terminó enviando el balón al fondo de la red.
Keylor evitó una tragedia
Keylor Navas fue la gran figura de Pumas durante gran parte del encuentro.
El arquero salvó varias oportunidades claras y evitó que la ventaja de Pachuca fuera mucho mayor.
Pumas quedó a deber
El equipo dirigido por Efraín Juárez tuvo pocas ideas ofensivas y prácticamente no generó peligro.
Ahora buscará remontar la serie en Ciudad Universitaria.
Pachuca pierde pieza clave
La mala noticia para los Tuzos llegó al minuto 89.
Eduardo Bauermann fue expulsado tras revisión en el VAR y se perderá el partido de vuelta.
Todo se define en CU
La vuelta de la semifinal se disputará el próximo 17 de mayo en el estadio Olímpico Universitario.
Pumas avanzará si logra empatar el marcador global gracias a su mejor posición en la tabla.
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