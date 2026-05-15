Kylian Mbappé rompió el silencio tras la temporada sin títulos del Real Madrid. El delantero francés dejó declaraciones fuertes después de la victoria ante el Real Oviedo. “Entiendo el enojo” 🗣️ Mbappé sobre su suplencia frente al Real Oviedo: «Estoy muy bien. Hoy no he sido titular porque Arbeloa me ha dicho que soy el cuarto delantero de la plantilla». #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/RBousiSOMQ — DAZN España (@DAZN_ES) May 14, 2026

Mbappé reaccionó a los silbidos de parte de la afición madridista. “Soy jugador del Real Madrid y estoy acostumbrado”, afirmó. Crítica indirecta a Arbeloa El francés también dejó un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta para Álvaro Arbeloa. “Perdimos todo en la segunda parte de la temporada”, señaló.

“Teníamos una idea… y la perdimos” Mbappé reconoció que el equipo comenzó bien el año, pero aseguró que el proyecto se vino abajo con el paso de los meses. “No hemos ganado títulos. Duele mucho”, confesó. Revela su situación en el equipo Una de las frases más sorprendentes llegó cuando explicó por qué no fue titular. Según Mbappé, Arbeloa le comunicó que actualmente es el cuarto delantero del plantel. Por detrás de: