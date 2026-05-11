Liga MX: definidas semifinales del Clausura 2026

La Liga MX ya tiene listas sus semifinales del Clausura 2026. Cruz Azul enfrentará a Chivas, mientras que Pumas se medirá ante Pachuca en dos series que reviven historias recientes y duelos con antecedentes en Liguilla.

Los cuatro mejores equipos del torneo buscarán el pase a la final.

Las semifinales reúnen rivalidades con antecedentes directos en Liguilla que podrían influir en el desenlace.

Cruz Azul y Chivas reeditan duelos de eliminación

La serie entre Cruz Azul y Chivas tiene historia en torneos cortos.

Se han enfrentado en tres eliminatorias, con ventaja para La Máquina.