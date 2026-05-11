Liga MX: definidas semifinales del Clausura 2026
La Liga MX ya tiene listas sus semifinales del Clausura 2026. Cruz Azul enfrentará a Chivas, mientras que Pumas se medirá ante Pachuca en dos series que reviven historias recientes y duelos con antecedentes en Liguilla. Los cuatro mejores equipos del torneo buscarán el pase a la final. Las semifinales reúnen rivalidades con antecedentes directos […]
Publicado el10/05/2026 a las 19:19
La Liga MX ya tiene listas sus semifinales del Clausura 2026. Cruz Azul enfrentará a Chivas, mientras que Pumas se medirá ante Pachuca en dos series que reviven historias recientes y duelos con antecedentes en Liguilla.
Los cuatro mejores equipos del torneo buscarán el pase a la final.
Las semifinales reúnen rivalidades con antecedentes directos en Liguilla que podrían influir en el desenlace.
Cruz Azul y Chivas reeditan duelos de eliminación
La serie entre Cruz Azul y Chivas tiene historia en torneos cortos.
Se han enfrentado en tres eliminatorias, con ventaja para La Máquina.
Sin embargo, el antecedente más recordado es la eliminación de Cruz Azul en 2006, cuando Chivas avanzó y terminó levantando el título.
Un historial reciente favorece a Cruz Azul
El cruce más cercano entre ambos equipos se dio en el Apertura 2025.
En esa ocasión, Cruz Azul avanzó tras imponerse en una serie cerrada.
Ese resultado reciente añade un elemento competitivo adicional a la semifinal.
Pumas y Pachuca mantienen equilibrio histórico
El duelo entre Pumas y Pachuca presenta un historial parejo.
En enfrentamientos de Liguilla, ambos equipos han avanzado en igual número de ocasiones.
Esta igualdad anticipa una serie cerrada en busca del pase a la final.
El recuerdo de la final de 2009 sigue vigente
Uno de los antecedentes más destacados entre Pumas y Pachuca es la final del Clausura 2009.
En esa ocasión, el equipo universitario se quedó con el título tras una serie que se definió en tiempo extra.
Ese episodio sigue marcando la rivalidad entre ambos clubes.
Semifinales con cuentas pendientes
Las cuatro escuadras llegan con historias cruzadas en fases definitivas. Cada serie combina antecedentes, revanchas y momentos decisivos del pasado.
El contexto eleva la expectativa para los partidos.
Las semifinales definirán a los finalistas del Clausura 2026, en series donde la historia reciente y la presión del momento serán determinantes.
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