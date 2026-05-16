Lewandowski se despide del Barcelona

Robert Lewandowski confirmó que dejará el Barcelona al final de la temporada, cerrando un ciclo de cuatro años con el club catalán.

El delantero polaco se despide tras una etapa marcada por títulos y protagonismo.

La salida de Lewandowski abre un vacío en el ataque del Barcelona y obliga al club a redefinir su ofensiva.

Lewandowski se va tras un ciclo exitoso

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El atacante disputó cuatro temporadas con el Barcelona, en las que ganó tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.

Su aporte goleador fue clave en el resurgir del equipo.

El jugador siente que cumplió su misión

El propio Lewandowski aseguró que se marcha con “la sensación del deber cumplido”.