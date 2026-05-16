Lewandowski se despide del Barcelona
Robert Lewandowski confirmó que dejará el Barcelona al final de la temporada, cerrando un ciclo de cuatro años con el club catalán. El delantero polaco se despide tras una etapa marcada por títulos y protagonismo. La salida de Lewandowski abre un vacío en el ataque del Barcelona y obliga al club a redefinir su ofensiva. […]
Publicado el16/05/2026 a las 05:46
Robert Lewandowski confirmó que dejará el Barcelona al final de la temporada, cerrando un ciclo de cuatro años con el club catalán.
El delantero polaco se despide tras una etapa marcada por títulos y protagonismo.
La salida de Lewandowski abre un vacío en el ataque del Barcelona y obliga al club a redefinir su ofensiva.
Lewandowski se va tras un ciclo exitoso
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El atacante disputó cuatro temporadas con el Barcelona, en las que ganó tres Ligas, una Copa del Rey y tres Supercopas de España.
Su aporte goleador fue clave en el resurgir del equipo.
El jugador siente que cumplió su misión
El propio Lewandowski aseguró que se marcha con “la sensación del deber cumplido”.
También destacó el cariño de la afición durante su etapa en el club.
El Barcelona recuperó protagonismo en su etapa
Durante su paso, el equipo volvió a competir y ganar títulos en el fútbol español.
El delantero fue una de las piezas centrales de ese proceso.
¿Se va en su mejor momento?
Lewandowski cumplirá 38 años en agosto y su contrato finalizaba este verano.
Su salida también responde a un momento natural de transición en su carrera.
Un último adiós en el Camp Nou
El delantero tendrá la oportunidad de despedirse de la afición en el último partido como local de la temporada.
Será el cierre simbólico de una etapa importante en su carrera.
El Barcelona deberá buscar un nuevo referente ofensivo mientras Lewandowski define el siguiente paso de su trayectoria.
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