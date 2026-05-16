Manchester City campeón de FA Cup

Manchester City se consagró campeón de la FA Cup tras vencer 1-0 al Chelsea en Wembley, en una final cerrada que se definió con un gol de Antoine Semenyo en el segundo tiempo.

El equipo de Pep Guardiola suma así otro título a su temporada.

El título no solo suma al palmarés del City, también refuerza su momento competitivo en la recta final del curso.

Un título trabajado en una final cerrada

El partido fue equilibrado durante largos tramos. Ambos equipos generaron pocas oportunidades claras en la primera mitad.

Manchester City fue creciendo con el paso de los minutos, aunque sin contundencia inicial.