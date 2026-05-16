Manchester City campeón de FA Cup
Publicado el16/05/2026 a las 08:01
Manchester City se consagró campeón de la FA Cup tras vencer 1-0 al Chelsea en Wembley, en una final cerrada que se definió con un gol de Antoine Semenyo en el segundo tiempo.
El equipo de Pep Guardiola suma así otro título a su temporada.
El título no solo suma al palmarés del City, también refuerza su momento competitivo en la recta final del curso.
Un título trabajado en una final cerrada
El partido fue equilibrado durante largos tramos. Ambos equipos generaron pocas oportunidades claras en la primera mitad.
Manchester City fue creciendo con el paso de los minutos, aunque sin contundencia inicial.
Chelsea también tuvo momentos, pero no logró concretar.
Semenyo marcó la diferencia
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El único gol llegó al minuto 72 con una definición de taco tras centro de Erling Haaland.
La jugada rompió un partido que parecía destinado a resolverse por detalles.
A partir de ese momento, el City manejó el ritmo y defendió la ventaja.
Manchester City confirma su momento
Con este triunfo, el equipo de Guardiola logró el doblete doméstico tras haber ganado previamente la Carabao Cup.
Esto refleja una temporada sólida en competiciones locales.
El equipo ha sido constante en momentos clave.
Chelsea compitió, pero no alcanzó
El conjunto londinense reaccionó tras el gol e intentó igualar el marcador.
Tuvo algunas aproximaciones, pero no logró superar la defensa rival.
El resultado deja al Chelsea sin títulos en una campaña irregular.
¿Quién llega mejor al cierre de temporada?
Manchester City aparece con mayor confianza tras sumar otro trofeo.
Chelsea, en cambio, sigue en reconstrucción y con dudas en su rendimiento.
El contraste entre ambos equipos quedó reflejado en la final.
El City buscará cerrar la temporada con más objetivos en juego, mientras que Chelsea deberá replantear su proyecto deportivo.
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