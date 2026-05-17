Barcelona vence al Betis y despide a Lewandowski

El Barcelona cerró su último partido en casa con una victoria 3-1 ante el Real Betis en el Camp Nou, en un encuentro que estuvo marcado tanto por el resultado como por la despedida de Robert Lewandowski.

El delantero polaco vivió una noche especial en su adiós al estadio azulgrana tras cuatro temporadas en el club.

Más allá del triunfo, el partido simboliza el cierre de una etapa para uno de los referentes recientes del Barcelona y deja una imagen emocional en el final de la temporada.

Raphinha lidera el triunfo culé

El Barcelona se impuso con autoridad gracias a la actuación de Raphinha, quien fue determinante en el desarrollo del encuentro.

El brasileño abrió el marcador con un gol de falta y posteriormente amplió la ventaja tras aprovechar un error defensivo del Betis.