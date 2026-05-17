Barcelona vence al Betis y despide a Lewandowski
Publicado el17/05/2026 a las 12:39
El Barcelona cerró su último partido en casa con una victoria 3-1 ante el Real Betis en el Camp Nou, en un encuentro que estuvo marcado tanto por el resultado como por la despedida de Robert Lewandowski.
El delantero polaco vivió una noche especial en su adiós al estadio azulgrana tras cuatro temporadas en el club.
Más allá del triunfo, el partido simboliza el cierre de una etapa para uno de los referentes recientes del Barcelona y deja una imagen emocional en el final de la temporada.
Raphinha lidera el triunfo culé
El Barcelona se impuso con autoridad gracias a la actuación de Raphinha, quien fue determinante en el desarrollo del encuentro.
El brasileño abrió el marcador con un gol de falta y posteriormente amplió la ventaja tras aprovechar un error defensivo del Betis.
Su rendimiento marcó el ritmo del partido y permitió al equipo controlar el juego durante gran parte del encuentro.
Cancelo sentencia el partido
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João Cancelo puso el tercer gol con un disparo desde fuera del área que dejó sin opciones al arquero rival.
El tanto terminó de asegurar la victoria en un duelo donde el Barcelona dominó la posesión y generó las ocasiones más claras.
El Betis logró descontar mediante un penal, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo del partido.
Una despedida cargada de emoción
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Uno de los momentos más destacados de la noche fue la salida de Lewandowski.
El delantero abandonó el campo entre aplausos, visiblemente emocionado, mientras todo el estadio se ponía de pie para despedirlo.
Incluso, tras el final del partido, volvió al césped para agradecer el cariño de la afición.
El legado de Lewandowski en el Barcelona
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Durante su etapa en el club, Lewandowski fue clave en los logros recientes del equipo.
En cuatro temporadas, contribuyó a la obtención de títulos y dejó una huella importante en el ataque blaugrana.
Su despedida marca el cierre de un ciclo significativo dentro del equipo.
Un Camp Nou en modo celebración
El ambiente en el estadio fue de fiesta total.
Además del resultado, la afición vivió una noche especial con homenajes, ovaciones y gestos hacia el delantero polaco.
El equipo incluso realizó un manteo en honor al jugador tras el partido.
El Barcelona afrontará el cierre de temporada con la mirada puesta en el futuro, mientras comienza una nueva etapa tras la salida de uno de sus referentes.
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