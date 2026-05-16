Venta del Club América: General Atlantic adquiere acciones
Publicado el16/05/2026 a las 06:24
El Club América entra en una nueva etapa tras la aprobación oficial de la venta del 49% de sus acciones, junto con el Estadio Banorte y terrenos adyacentes, al fondo de inversión General Atlantic.
La operación, valorada en más de 200 millones de dólares, marca un movimiento clave en el futbol mexicano.
La entrada de capital extranjero no solo impacta al América, también redefine el modelo de negocio del fútbol en México.
Una operación estratégica para crecer
La transacción se concretó tras la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio, último paso pendiente desde que fue anunciada en diciembre de 2025.
El acuerdo contempla la creación de una nueva entidad que será propietaria de los activos: el club, el estadio y los terrenos.
El objetivo es claro: impulsar una nueva etapa de crecimiento e innovación.
Ollamani mantiene el control
A pesar de la venta, Grupo Ollamani conserva el 51% de las acciones.
Esto significa que el control operativo del América seguirá en manos del grupo mexicano.
La entrada de General Atlantic funciona más como socio estratégico que como nuevo dueño absoluto.
¿Quién llega mejor a esta alianza?
General Atlantic aporta músculo financiero y experiencia en expansión global.
Por su parte, América ofrece una marca consolidada, una de las más valiosas del continente.
El equilibrio entre capital y posicionamiento será clave para definir el éxito del proyecto.
El contexto no es el ideal
La operación se cierra en medio de un conflicto legal con propietarios de palcos del estadio.
Un juez federal otorgó medidas que permiten a estos titulares ejercer derechos sobre sus espacios durante el Mundial 2026.
Aunque aún no se notifican oficialmente, el tema podría generar tensiones en la gestión del inmueble.
El negocio detrás del fútbol
Más allá de lo deportivo, la operación refleja una tendencia: clubes que evolucionan hacia estructuras corporativas más complejas.
El América no solo es un equipo, sino un activo comercial con potencial de crecimiento.
El reto será traducir esta inversión en resultados deportivos y expansión comercial, sin perder identidad ni estabilidad interna.
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