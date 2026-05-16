Venta del Club América: General Atlantic adquiere acciones

El Club América entra en una nueva etapa tras la aprobación oficial de la venta del 49% de sus acciones, junto con el Estadio Banorte y terrenos adyacentes, al fondo de inversión General Atlantic.

La operación, valorada en más de 200 millones de dólares, marca un movimiento clave en el futbol mexicano.

La entrada de capital extranjero no solo impacta al América, también redefine el modelo de negocio del fútbol en México.

Una operación estratégica para crecer

La transacción se concretó tras la aprobación de la Comisión Nacional Antimonopolio, último paso pendiente desde que fue anunciada en diciembre de 2025.

El acuerdo contempla la creación de una nueva entidad que será propietaria de los activos: el club, el estadio y los terrenos.