Italia apuesta por Maldini para salvar a la selección
Publicado el12/07/2026 a las 09:27
Italia nombró a Paolo Maldini como nuevo director deportivo en un intento urgente por reconstruir su selección nacional tras su crisis deportiva.
La federación apuesta por una de sus máximas leyendas para recuperar el rumbo del equipo.
Maldini toma el control del proyecto
El cambio es estructural.
Paolo Maldini asumirá la dirección deportiva con la responsabilidad de liderar la nueva etapa de la Azzurra.
El desafío es enorme.
Una figura histórica al mando
La elección no es casual.
Maldini representa una de las épocas más exitosas del fútbol italiano y ahora deberá trasladar esa experiencia a la gestión.
La expectativa es alta.
Reconstrucción con plazo definido
El plan ya está en marcha.
El proyecto contempla un ciclo de cuatro años que apunta a la Eurocopa y al Mundial 2030.
Italia busca estabilidad.
Elegir al nuevo entrenador, su primera gran misión
El siguiente paso será clave.
Maldini tendrá la tarea de encontrar al nuevo seleccionador tras la salida de Gennaro Gattuso.
La decisión marcará el rumbo.
Presión inmediata por resultados
El margen de error es mínimo.
Italia necesita volver a competir al máximo nivel tras años de resultados decepcionantes.
La exigencia es total.
Recuperar la identidad perdida
El reto va más allá de lo deportivo.
Maldini deberá reconstruir la identidad futbolística de una selección que ha perdido consistencia.
El desafío es profundo.
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