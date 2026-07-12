Italia apuesta por Maldini para salvar a la selección

Italia nombró a Paolo Maldini como nuevo director deportivo en un intento urgente por reconstruir su selección nacional tras su crisis deportiva.

La federación apuesta por una de sus máximas leyendas para recuperar el rumbo del equipo.

Maldini toma el control del proyecto

El cambio es estructural.

Paolo Maldini asumirá la dirección deportiva con la responsabilidad de liderar la nueva etapa de la Azzurra.

El desafío es enorme.

Una figura histórica al mando

La elección no es casual.