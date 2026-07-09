Barcelona presenta oferta por Adeyemi del Dortmund
Publicado el09/07/2026 a las 09:31
El Barcelona ha dado un paso más en su reconstrucción ofensiva al presentar una oferta por Karim Adeyemi, delantero del Borussia Dortmund.
El club catalán busca renovar su ataque tras varias salidas clave y apuesta por un perfil versátil que encaje en el nuevo proyecto de Hansi Flick.
Una oferta que abre negociaciones
El movimiento ya es oficial.
El Barça presentó una propuesta por Adeyemi, de 24 años, aunque las negociaciones con el Dortmund siguen abiertas y sin acuerdo cerrado.
Nada está firmado.
Acuerdo avanzado con el jugador
El primer paso está dado.
El club catalán ya alcanzó un principio de acuerdo con el futbolista en términos personales, lo que facilita el avance de la operación.
El interés es real.
Dortmund, clave en la operación
Todo depende del precio.
Adeyemi tiene contrato hasta 2027, pero el Barcelona confía en que el club alemán permita su salida por una cifra más baja este verano.
La negociación sigue.
Un fichaje independiente de Julián Álvarez
Las prioridades se mantienen claras.
El interés por Adeyemi no cambia el objetivo principal del Barça, que sigue siendo fichar a un ‘9’, con Julián Álvarez como prioridad.
Son operaciones distintas.
Un ataque en plena renovación
El cambio es profundo.
La salida de Robert Lewandowski al Chicago Fire y el regreso de Marcus Rashford al Manchester United han dejado huecos importantes en la delantera.
El equipo necesita respuestas.
Más movimientos en marcha
El Barça no se detiene.
Ya cerró la llegada de Anthony Gordon por 70 millones de euros, pero sigue buscando variantes ofensivas para competir al máximo nivel.
La inversión continúa.
Adeyemi, un perfil versátil
Encaja en el sistema.
El alemán puede jugar en varias posiciones del ataque, lo que lo convierte en una opción ideal para complementar a Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.
La flexibilidad suma.
Un proyecto que mira al futuro
Flick marca el camino.
El técnico alemán pidió reforzar la delantera tras los éxitos recientes en LaLiga, buscando mayor profundidad y dinamismo ofensivo.
El plan está en marcha.