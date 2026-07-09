Barcelona presenta oferta por Adeyemi del Dortmund

El Barcelona ha dado un paso más en su reconstrucción ofensiva al presentar una oferta por Karim Adeyemi, delantero del Borussia Dortmund.

El club catalán busca renovar su ataque tras varias salidas clave y apuesta por un perfil versátil que encaje en el nuevo proyecto de Hansi Flick.

Una oferta que abre negociaciones

El movimiento ya es oficial.

El Barça presentó una propuesta por Adeyemi, de 24 años, aunque las negociaciones con el Dortmund siguen abiertas y sin acuerdo cerrado.

Nada está firmado.

Acuerdo avanzado con el jugador

El primer paso está dado.