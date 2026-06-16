Dolor sin despedida: Andrea Legarreta confirma que Pablo Lyle no pidió permiso en prisión para ver a su padre antes de morir
Publicado el16/06/2026 a las 10:49
- Padre de Pablo Lyle
- Actor no pidió permiso
- Familia enfrenta duelo
La muerte del padre de Pablo Lyle generó versiones sobre un posible permiso especial para que el actor saliera de prisión, pero esta posibilidad nunca se concretó.
El señor Jorge Lyle falleció el 14 de junio tras complicaciones de salud derivadas de una caída doméstica que agravó su estado.
En medio del duelo familiar, comenzaron a circular rumores sobre una posible despedida entre padre e hijo antes del fallecimiento.
Sin embargo, estas versiones fueron desmentidas públicamente, aclarando que el actor no solicitó ningún tipo de autorización.
Andrea Legarreta explica la situación
La conductora Andrea Legarreta fue quien aclaró la situación durante una transmisión televisiva, disipando dudas sobre el caso.
“Se dijo que Pablo había pedido un permiso para poder asistir, pero en realidad no fue así”, explicó en el programa.
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Detalló que este tipo de solicitudes son difíciles de conseguir, especialmente cuando el familiar no se encuentra cerca del lugar de reclusión.
“Es muy difícil conseguir un permiso así, no lo pidieron”, agregó, dejando claro que no existió gestión alguna.
Un proceso marcado por la pérdida
Mientras cumple su condena en Estados Unidos, el actor enfrenta una etapa personal compleja marcada por la pérdida familiar.
Legarreta, cercana a la familia, compartió detalles sobre la salud de Jorge Lyle antes de su fallecimiento.
“Estuvo muy delicado ya hacia el final, pero no fue la caída; sino la cirugía, el estado de salud”, explicó.
El padre del actor tenía 77 años y había sido sometido a una operación tras el accidente que deterioró su condición.
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Transformación personal y apoyo familiar
Durante su tiempo en prisión, Pablo Lyle ha atravesado un proceso de cambio personal significativo, según personas cercanas.
“Pablo ha tenido un crecimiento interno espiritual tan grande”, comentó Legarreta al referirse a su evolución.
La conductora señaló que el actor ha aprendido a enfrentar las consecuencias de su situación con aceptación.
Finalmente, envió un mensaje de apoyo a la familia, recordando a Jorge Lyle como una figura fundamental en sus vidas.