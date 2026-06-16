Dolor sin despedida: Andrea Legarreta confirma que Pablo Lyle no pidió permiso en prisión para ver a su padre antes de morir

Padre de Pablo Lyle

Actor no pidió permiso

Familia enfrenta duelo

La muerte del padre de Pablo Lyle generó versiones sobre un posible permiso especial para que el actor saliera de prisión, pero esta posibilidad nunca se concretó.

El señor Jorge Lyle falleció el 14 de junio tras complicaciones de salud derivadas de una caída doméstica que agravó su estado.

En medio del duelo familiar, comenzaron a circular rumores sobre una posible despedida entre padre e hijo antes del fallecimiento.

Sin embargo, estas versiones fueron desmentidas públicamente, aclarando que el actor no solicitó ningún tipo de autorización.

Andrea Legarreta explica la situación

La conductora Andrea Legarreta fue quien aclaró la situación durante una transmisión televisiva, disipando dudas sobre el caso.

“Se dijo que Pablo había pedido un permiso para poder asistir, pero en realidad no fue así”, explicó en el programa.

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Detalló que este tipo de solicitudes son difíciles de conseguir, especialmente cuando el familiar no se encuentra cerca del lugar de reclusión.

“Es muy difícil conseguir un permiso así, no lo pidieron”, agregó, dejando claro que no existió gestión alguna.