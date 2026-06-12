Operativo de ICE frente a niños en escuela desata indignación y alarma en Baltimore

Operativo de ICE en Baltimore

Niños presencian operativo

ICE arresto frente escuela

La escena ocurrió a primera hora de la mañana frente a una escuela en Baltimore, donde un operativo migratorio terminó con dos personas detenidas ante la mirada de niños pequeños. El episodio generó indignación inmediata entre autoridades locales, padres de familia y miembros de la comunidad educativa.

Los estudiantes que llegaban al plantel entendieron rápidamente lo que sucedía al ver a agentes armados y a un hombre sometido en el suelo. “¡Oh, nos van a arrestar! ¡Nos van a llevar!”, exclamaron algunos menores mientras observaban la escena.

De acuerdo con testigos, el operativo ocurrió cuando una familia llegó en automóvil al estacionamiento de la escuela Commodore John Rodgers. Agentes del ICE interceptaron al conductor, identificado como Jesús Acevedo-Sánchez, en medio del ingreso escolar.

Según autoridades federales, el hombre “se negó a obedecer las órdenes legales, se resistió violentamente al arresto y utilizó su vehículo” para intentar escapar. Durante el incidente, un agente fue arrastrado antes de que el sospechoso fuera finalmente sometido.

Detención violenta frente a alumnos

El arresto se desarrolló en cuestión de minutos mientras personal escolar intentaba proteger a los estudiantes presentes. Educadores retiraron a dos niños del asiento trasero del vehículo antes de que la situación escalara.

Un video captado por un testigo muestra al hombre inmovilizado boca abajo mientras agentes lo sujetaban en el suelo. La escena ocurrió a pocos metros de alumnos con mochilas que llegaban para sus actividades escolares.

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También se observó a una mujer dentro del vehículo, quien posteriormente fue escoltada por agentes con las manos aparentemente atadas. Ambas detenciones ocurrieron en medio de un entorno que debía ser seguro para los menores.

El incidente coincidía con actividades escolares importantes, incluyendo ceremonias de graduación de preescolar y jardín de infancia. Esto intensificó la reacción de la comunidad al considerar inapropiado el lugar y el momento del operativo.