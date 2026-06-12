Operativo de ICE frente a niños en escuela desata indignación y alarma en Baltimore
Publicado el12/06/2026 a las 07:30
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La escena ocurrió a primera hora de la mañana frente a una escuela en Baltimore, donde un operativo migratorio terminó con dos personas detenidas ante la mirada de niños pequeños. El episodio generó indignación inmediata entre autoridades locales, padres de familia y miembros de la comunidad educativa.
Los estudiantes que llegaban al plantel entendieron rápidamente lo que sucedía al ver a agentes armados y a un hombre sometido en el suelo. “¡Oh, nos van a arrestar! ¡Nos van a llevar!”, exclamaron algunos menores mientras observaban la escena.
De acuerdo con testigos, el operativo ocurrió cuando una familia llegó en automóvil al estacionamiento de la escuela Commodore John Rodgers. Agentes del ICE interceptaron al conductor, identificado como Jesús Acevedo-Sánchez, en medio del ingreso escolar.
Según autoridades federales, el hombre “se negó a obedecer las órdenes legales, se resistió violentamente al arresto y utilizó su vehículo” para intentar escapar. Durante el incidente, un agente fue arrastrado antes de que el sospechoso fuera finalmente sometido.
Detención violenta frente a alumnos
El arresto se desarrolló en cuestión de minutos mientras personal escolar intentaba proteger a los estudiantes presentes. Educadores retiraron a dos niños del asiento trasero del vehículo antes de que la situación escalara.
Un video captado por un testigo muestra al hombre inmovilizado boca abajo mientras agentes lo sujetaban en el suelo. La escena ocurrió a pocos metros de alumnos con mochilas que llegaban para sus actividades escolares.
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También se observó a una mujer dentro del vehículo, quien posteriormente fue escoltada por agentes con las manos aparentemente atadas. Ambas detenciones ocurrieron en medio de un entorno que debía ser seguro para los menores.
El incidente coincidía con actividades escolares importantes, incluyendo ceremonias de graduación de preescolar y jardín de infancia. Esto intensificó la reacción de la comunidad al considerar inapropiado el lugar y el momento del operativo.
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Reacciones oficiales y críticas al operativo
Autoridades locales calificaron lo sucedido como alarmante y exigieron explicaciones sobre la intervención en una escuela. “Es verdaderamente inconcebible e increíble lo que sucedió esta mañana”, expresó el senador estatal Bill Ferguson.
Desde el sistema escolar se reconoció la rápida reacción del personal para proteger a los estudiantes durante el incidente. “Afortunadamente, el personal actuó con rapidez y valentía para poner a salvo a los niños”, señaló una portavoz educativa.
El ICE aseguró que el operativo no tenía como objetivo la escuela, sino que respondió a circunstancias específicas. “ICE no ataca las escuelas, pero no permitiremos que los delincuentes se escondan”, indicó la agencia en un comunicado.
Sin embargo, autoridades estatales y municipales insistieron en la necesidad de mayor claridad sobre lo ocurrido. El gobernador Wes Moore calificó el hecho como “preocupante” y solicitó información detallada.
Consecuencias legales y situación de los menores
Let me reiterate, this type of enforcement is not welcome in Baltimore. The presence of ICE has not made our city any safer, and in fact has led to greater fear and anxiety, especially for our immigrant neighbors.
I stand with our immigrant families who have been impacted by… pic.twitter.com/jQKiF3px5G
— Brandon M. Scott (@MayorBMScott) June 11, 2026
El hombre detenido enfrenta cargos federales por resistirse al arresto y dañar propiedad gubernamental. La mujer arrestada también enfrenta acusaciones por presunta agresión a un agente federal.
Ambos fueron identificados por autoridades como personas sin estatus migratorio legal en Estados Unidos. El caso forma parte de una política más amplia de control migratorio impulsada por el gobierno federal, detalló ‘CNN‘.
Los niños que viajaban en el vehículo fueron puestos bajo el cuidado de un familiar tras el incidente. Se permitió a los padres comunicarse con allegados para garantizar la seguridad de los menores.
Mientras tanto, líderes locales reiteraron que las escuelas deben ser espacios seguros para los estudiantes. “Las escuelas son lugares donde los niños deben sentirse seguros”, señalaron autoridades al condenar el operativo.
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