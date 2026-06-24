Operativo de ICE deja vehículos abandonados en Virginia
Publicado el24/06/2026 a las 11:52
- ICE realizó detenciones masivas
- Vehículos quedaron abandonados
- Crece incertidumbre comunitaria
La mañana del martes, residentes y trabajadores de Ruckersville observaron una amplia presencia de agentes federales y locales en diferentes zonas de la comunidad.
Según testimonios recopilados por Charlottesville Tomorrow, la operación consistió principalmente en controles de tráfico.
Decenas de vehículos vacíos fueron vistos a lo largo de las carreteras de la localidad mientras se desarrollaban las acciones de las autoridades.
Operativo de ICE en Virginia moviliza a autoridades
I’ve been seeing videos and reports on Facebook of a massive ICE raid happening right now in Ruckersville, Virginia. Evidently, they’re pulling people over and causing traffic problems around the town. Ruckersville is just north of Charlottesville, Virginia, on Rt. 29 pic.twitter.com/qTL7IZOYaw
— 🔸️The.Angry.Ostrich. (@DaAngryOstrich) June 23, 2026
Durante una llamada telefónica realizada la tarde del martes, el sheriff del condado de Greene, Steven Smith, confirmó a Charlottesville Tomorrow que sus agentes estaban colaborando con ICE en la realización de detenciones.
Sin embargo, no se informó cuántas personas fueron arrestadas o detenidas durante el operativo.
Smith rechazó proporcionar detalles sobre las personas involucradas y señaló que cualquier consulta relacionada con los arrestos debía dirigirse directamente al ICE.
Hasta la tarde del martes, la agencia federal no había respondido a las solicitudes de información realizadas por Charlottesville Tomorrow.
Testigos reportan presencia masiva de autoridades
👀 Strewn along roadways throughout Ruckersville, dozens of abandoned vehicles sat empty Tuesday as ICE agents and Greene County Sheriff’s deputies stopped motorists and made arrests across the community. https://t.co/mxqTcYmggv
— Mike Fox 🇺🇸🧡 #🟦 (@JustCallMeFoxy) June 24, 2026
Andrew Wilder Young, abogado de la organización Allegheny-Blue Ridge Alliance, dijo haber presenciado una amplia movilización de recursos policiales.
Según relató, observó a agentes de ICE y del sheriff utilizando más de dos docenas de vehículos oficiales y varios todoterrenos blancos sin distintivos.
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Young afirmó que los agentes se encontraban desplegados por diferentes áreas de la ciudad, incluyendo Spotswood Trail y la autopista US 29.
También señaló haber visto numerosas camionetas de trabajo y otros vehículos abandonados.
De acuerdo con su percepción, estos vehículos podrían haber quedado en el lugar después de que las personas que los conducían fueran detenidas.
Miembros de la comunidad que se encontraban cerca de la intersección de las rutas 29 y 33 comentaron que parecía que los agentes estaban enfocando sus acciones en camiones de trabajo.
Operativo comenzó desde temprano y alcanzó negocios locales
Un empleado de un restaurante cercano a la oficina de la Iglesia Legacy, ubicada en Spotswood Trail, aseguró que los agentes permanecieron durante gran parte de la mañana en el estacionamiento de la iglesia.
Según su testimonio, observó cómo cuatro vehículos fueron detenidos y posteriormente se realizaron arrestos.
Indicó además que el último arresto que presenció ocurrió aproximadamente a las 12:30 p. m.
Charlottesville Tomorrow habló con residentes que afirmaron que la operación estaba en marcha desde, al menos, las 6:30 a. m.
Otro miembro de la comunidad aseguró que agentes de ICE también estuvieron presentes en una tienda Lowe’s ubicada sobre la Ruta 29.
Dos empleados de ese establecimiento confirmaron la presencia de los agentes.
Asimismo, señalaron que un compañero de trabajo de origen latino fue detenido durante la mañana, aunque posteriormente fue puesto en libertad.
Los empleados no ofrecieron más detalles sobre la persona ni sobre las circunstancias de la detención.
Charlottesville Tomorrow intentó obtener comentarios del departamento de relaciones públicas de Lowe’s, pero hasta el cierre de la información no había recibido una respuesta inmediata.