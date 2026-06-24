Operativo de ICE deja vehículos abandonados en Virginia

ICE realizó detenciones masivas

Vehículos quedaron abandonados

Crece incertidumbre comunitaria

La mañana del martes, residentes y trabajadores de Ruckersville observaron una amplia presencia de agentes federales y locales en diferentes zonas de la comunidad.

Según testimonios recopilados por Charlottesville Tomorrow, la operación consistió principalmente en controles de tráfico.

Decenas de vehículos vacíos fueron vistos a lo largo de las carreteras de la localidad mientras se desarrollaban las acciones de las autoridades.

Operativo de ICE en Virginia moviliza a autoridades

I’ve been seeing videos and reports on Facebook of a massive ICE raid happening right now in Ruckersville, Virginia. Evidently, they’re pulling people over and causing traffic problems around the town. Ruckersville is just north of Charlottesville, Virginia, on Rt. 29 pic.twitter.com/qTL7IZOYaw — 🔸️The.Angry.Ostrich. (@DaAngryOstrich) June 23, 2026

Durante una llamada telefónica realizada la tarde del martes, el sheriff del condado de Greene, Steven Smith, confirmó a Charlottesville Tomorrow que sus agentes estaban colaborando con ICE en la realización de detenciones.

Sin embargo, no se informó cuántas personas fueron arrestadas o detenidas durante el operativo.

Smith rechazó proporcionar detalles sobre las personas involucradas y señaló que cualquier consulta relacionada con los arrestos debía dirigirse directamente al ICE.

Hasta la tarde del martes, la agencia federal no había respondido a las solicitudes de información realizadas por Charlottesville Tomorrow.