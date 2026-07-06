ONU recibe millones para crisis tras terremotos en Venezuela

La ONU ha recibido $274 millones para ayudar a Venezuela tras los terremotos, pero la crisis humanitaria sigue creciendo.

ONU recibe $274 millones

Millones necesitan ayuda urgente

Crisis humanitaria se agrava La respuesta internacional a la tragedia en Venezuela comienza a tomar forma. Naciones Unidas confirmó que ya ha recibido 274 millones de dólares para atender la emergencia provocada por los devastadores terremotos. Aunque la ayuda avanza, las necesidades superan ampliamente los recursos disponibles en medio de una crisis humanitaria que afecta a millones. Millones en ayuda, pero insuficientes El dinero empieza a fluir. El plan humanitario de la ONU busca recaudar 632 millones de dólares, pero hasta ahora solo ha conseguido menos de la mitad. La brecha es grande. Sector privado también se suma

No solo los gobiernos. Empresas y donantes privados han aportado más de 32 millones de dólares, además de bienes y servicios esenciales para los afectados. El apoyo crece. Millones necesitan asistencia urgente La magnitud del problema es enorme. La ONU estima que 5,5 millones de personas requieren ayuda inmediata tras los terremotos. El sistema está bajo presión. Una crisis que ya venía de antes

El desastre agravó todo. Antes de los sismos, casi 8 millones de venezolanos ya necesitaban asistencia por la crisis económica y el colapso de servicios. La situación se intensifica. Miles de muertos y desplazados Las cifras siguen subiendo. Más de 3,300 personas han muerto, más de 16,000 resultaron heridas y al menos 17,000 perdieron sus hogares. El impacto es devastador. Campamentos y ayuda en terreno

La respuesta se organiza. Al menos 79 campamentos están operativos en estadios y centros deportivos, donde agencias de la ONU distribuyen alimentos, agua y kits de higiene. La logística avanza. Mejoras, pero con desafíos Hay avances visibles. El acceso a agua potable y saneamiento mejora en algunos refugios, aunque las necesidades siguen siendo urgentes. El trabajo continúa. Gobierno lidera, pero bajo presión La coordinación es clave. La ONU reconoce que el gobierno venezolano lidera la respuesta, aunque persisten críticas por la gestión inicial del desastre.