ONU recibe millones para crisis tras terremotos en Venezuela
Publicado el06/07/2026 a las 10:19
- ONU recibe $274 millones
- Millones necesitan ayuda urgente
- Crisis humanitaria se agrava
La respuesta internacional a la tragedia en Venezuela comienza a tomar forma.
Naciones Unidas confirmó que ya ha recibido 274 millones de dólares para atender la emergencia provocada por los devastadores terremotos.
Aunque la ayuda avanza, las necesidades superan ampliamente los recursos disponibles en medio de una crisis humanitaria que afecta a millones.
Millones en ayuda, pero insuficientes
El dinero empieza a fluir.
El plan humanitario de la ONU busca recaudar 632 millones de dólares, pero hasta ahora solo ha conseguido menos de la mitad.
La brecha es grande.
Sector privado también se suma
No solo los gobiernos.
Empresas y donantes privados han aportado más de 32 millones de dólares, además de bienes y servicios esenciales para los afectados.
El apoyo crece.
Millones necesitan asistencia urgente
La magnitud del problema es enorme.
La ONU estima que 5,5 millones de personas requieren ayuda inmediata tras los terremotos.
El sistema está bajo presión.
Una crisis que ya venía de antes
El desastre agravó todo.
Antes de los sismos, casi 8 millones de venezolanos ya necesitaban asistencia por la crisis económica y el colapso de servicios.
La situación se intensifica.
Miles de muertos y desplazados
Las cifras siguen subiendo.
Más de 3,300 personas han muerto, más de 16,000 resultaron heridas y al menos 17,000 perdieron sus hogares.
El impacto es devastador.
Campamentos y ayuda en terreno
La respuesta se organiza.
Al menos 79 campamentos están operativos en estadios y centros deportivos, donde agencias de la ONU distribuyen alimentos, agua y kits de higiene.
La logística avanza.
Mejoras, pero con desafíos
Hay avances visibles.
El acceso a agua potable y saneamiento mejora en algunos refugios, aunque las necesidades siguen siendo urgentes.
El trabajo continúa.
Gobierno lidera, pero bajo presión
La coordinación es clave.
La ONU reconoce que el gobierno venezolano lidera la respuesta, aunque persisten críticas por la gestión inicial del desastre.