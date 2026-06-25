Celebración del Tri termina en tragedia: 17 heridos tras atropellamiento
Publicado el25/06/2026 a las 07:50
Lo que comenzó como una noche de celebración por la victoria de la Selección Mexicana sobre Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 terminó en una tragedia en Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde un conductor embistió a un grupo de aficionados, dejando un saldo preliminar de 17 personas lesionadas.
El incidente ocurrió alrededor de las 21:05 horas en el cruce del bulevar Lázaro Cárdenas y Boulevard Marina, una de las zonas con mayor actividad turística del destino, donde decenas de personas festejaban el triunfo del Tricolor.
¿Cómo ocurrió el atropellamiento?
De acuerdo con la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, el conductor quedó rodeado por la multitud que bloqueaba parcialmente la circulación.
Las autoridades señalaron que varias personas ejercieron presión física sobre el vehículo, por lo que el automovilista aceleró de manera intempestiva, atropellando a varios peatones antes de impactarse contra un señalamiento vial.
El incidente quedó registrado en diversos videos difundidos en redes sociales.
El conductor fue golpeado por la multitud
Tras el atropellamiento, varios asistentes sacaron al conductor del automóvil y lo golpearon antes de que elementos de seguridad intervinieran para controlar la situación.
Posteriormente, el hombre recibió atención médica por las lesiones sufridas durante la agresión y fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme avance la investigación.
Reportan 17 personas lesionadas
Al menos 17 personas resultaron lesionadas por el atropellamiento en Los Cabos.
El conductor fue detenido. pic.twitter.com/fr48LZffuu
— Arturo Zárate Vite (@zarateaz1) June 25, 2026
El Ayuntamiento de Los Cabos confirmó que 17 personas resultaron heridas y fueron trasladadas a distintos hospitales del municipio.
La distribución de los pacientes fue la siguiente:
- Hospital General de Zona No. 26 del IMSS: 10 personas (8 mujeres y 2 hombres).
- Hospital General de Cabo San Lucas: 3 personas.
- Hospital San Luke’s: 2 personas.
- Hospital AMC: 1 persona.
- Un paciente permanece bajo atención especializada debido a la gravedad de sus lesiones.
El operativo de emergencia movilizó a bomberos, Protección Civil, Seguridad Pública y personal médico, quienes atendieron a los lesionados y coordinaron su traslado.
Autoridades investigan los hechos
⚠️ Un conductor arrolló a un grupo de personas que celebraban el triunfo de la selección mexicana en el bulevar Lázaro Cárdenas, Los Cabos, Baja California, dejando 17 personas lesionadas que fueron trasladadas a diversos hospitales 🚑. Se reportó que el responsable fue detenido… pic.twitter.com/WhqbtiOZ30
— Guardia Nocturna (@GNocturnaMX) June 25, 2026
La Dirección General de Seguridad Pública informó que se activaron los protocolos correspondientes para preservar la escena, brindar atención médica y facilitar el trabajo de los peritos.
Una vez concluidas las labores de emergencia, la circulación fue restablecida y las investigaciones continúan para esclarecer lo ocurrido.
Federación Mexicana de Futbol expresa solidaridad
🇲🇽⚽ || ¡Bajo código rojo! Tras el atropellamiento en Los Cabos, el chofer fue agredido por la multitud y hospitalizado en estado crítico. Autoridades confirmaron que ya brindan atención médica a las víctimas y un seguimiento puntual a todas sus familias. 🚨🏥 https://t.co/c0O7gaU4Ju pic.twitter.com/dHzFtsFGGB
— Cinco Radio Oficial (@laredcincoradio) June 25, 2026
Tras conocerse el incidente, la Federación Mexicana de Futbol expresó su solidaridad con las personas lesionadas y sus familias, además de manifestar su confianza en que las autoridades esclarezcan completamente los hechos.
Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a celebrar de manera responsable, respetar las indicaciones de los cuerpos de seguridad y evitar conductas que puedan poner en riesgo la integridad de otras personas durante eventos masivos.
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