Celebración del Tri termina en tragedia: 17 heridos tras atropellamiento

Lo que comenzó como una noche de celebración por la victoria de la Selección Mexicana sobre Chequia en la Copa Mundial de la FIFA 2026 terminó en una tragedia en Cabo San Lucas, Baja California Sur, donde un conductor embistió a un grupo de aficionados, dejando un saldo preliminar de 17 personas lesionadas.

El incidente ocurrió alrededor de las 21:05 horas en el cruce del bulevar Lázaro Cárdenas y Boulevard Marina, una de las zonas con mayor actividad turística del destino, donde decenas de personas festejaban el triunfo del Tricolor.

¿Cómo ocurrió el atropellamiento?

De acuerdo con la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, el conductor quedó rodeado por la multitud que bloqueaba parcialmente la circulación.

Las autoridades señalaron que varias personas ejercieron presión física sobre el vehículo, por lo que el automovilista aceleró de manera intempestiva, atropellando a varios peatones antes de impactarse contra un señalamiento vial.

El incidente quedó registrado en diversos videos difundidos en redes sociales.

El conductor fue golpeado por la multitud

Tras el atropellamiento, varios asistentes sacaron al conductor del automóvil y lo golpearon antes de que elementos de seguridad intervinieran para controlar la situación.

Posteriormente, el hombre recibió atención médica por las lesiones sufridas durante la agresión y fue puesto a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme avance la investigación.

Reportan 17 personas lesionadas