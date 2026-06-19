Un grande de América anuncia a Tim Payne como refuerzo

El mercado de fichajes sigue dejando movimientos inesperados y uno de los más llamativos lo protagonizó Olimpia de Paraguay, que hizo oficial la contratación del defensor neozelandés Tim Payne mientras disputa el Mundial 2026 con su selección.

El experimentado lateral se convertirá en nuevo jugador del conjunto paraguayo una vez finalice su participación en la Copa del Mundo.

Olimpia anuncia a Tim Payne

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La institución paraguaya confirmó la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje que rápidamente generó repercusión entre los aficionados.

“De Nueva Zelanda al club más glorioso del Paraguay. Bienvenido al Decano”, publicó el club al anunciar la llegada del defensor.

La contratación forma parte del plan de reforzar el plantel para la segunda mitad de la temporada y los compromisos internacionales que afrontará el equipo.

Payne llega ilusionado