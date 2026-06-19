Un grande de América anuncia a Tim Payne como refuerzo
Publicado el19/06/2026 a las 06:44
El mercado de fichajes sigue dejando movimientos inesperados y uno de los más llamativos lo protagonizó Olimpia de Paraguay, que hizo oficial la contratación del defensor neozelandés Tim Payne mientras disputa el Mundial 2026 con su selección.
El experimentado lateral se convertirá en nuevo jugador del conjunto paraguayo una vez finalice su participación en la Copa del Mundo.
Olimpia anuncia a Tim Payne
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La institución paraguaya confirmó la noticia a través de sus redes sociales con un mensaje que rápidamente generó repercusión entre los aficionados.
“De Nueva Zelanda al club más glorioso del Paraguay. Bienvenido al Decano”, publicó el club al anunciar la llegada del defensor.
La contratación forma parte del plan de reforzar el plantel para la segunda mitad de la temporada y los compromisos internacionales que afrontará el equipo.
Payne llega ilusionado
Tras hacerse oficial su fichaje, el futbolista expresó su entusiasmo por este nuevo desafío en su carrera.
“Como futbolista, siempre quieres competir al más alto nivel. Tener la oportunidad de jugar para Olimpia, el club más grande de Paraguay, es un gran desafío”, afirmó.
Incluso cerró su mensaje con una frase en español que rápidamente conectó con los aficionados: “Estoy listo”.
¿Quién es Tim Payne?
Tim Payne nació en Auckland y desarrolló gran parte de su carrera entre Oceanía, Inglaterra y Estados Unidos.
Formado en Auckland City, posteriormente pasó por las categorías inferiores del Blackburn Rovers y más adelante encontró estabilidad en Wellington Phoenix, equipo de la A-League australiana.
Su principal posición es la de lateral derecho, aunque también puede desempeñarse como defensor central gracias a su versatilidad.
Mundialista con Nueva Zelanda
La llegada del defensor cobra especial relevancia porque actualmente se encuentra disputando el Mundial 2026 con New Zealand national football team.
Payne fue titular en el empate 2-2 frente a Irán durante el debut mundialista de su selección y sumó minutos importantes en el torneo.
Olimpia piensa en grande
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El conjunto paraguayo también anunció recientemente la incorporación del delantero argentino Braian Romero, demostrando su intención de fortalecer el plantel para afrontar los retos del segundo semestre.
Además del campeonato local, Olimpia sigue con vida en la Copa Sudamericana y espera rival para los octavos de final.
Con experiencia internacional, recorrido mundialista y capacidad para ocupar distintas posiciones defensivas, Tim Payne se perfila como uno de los fichajes más interesantes del futbol sudamericano en este mercado.
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