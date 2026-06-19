¡México se acerca a octavos! Tres puntos que valen oro

México dio un paso firme en el Mundial 2026 tras imponerse 1-0 a Corea del Sur en Guadalajara, en un partido cerrado que se resolvió por un error puntual y una actuación sólida en defensa.

El triunfo deja al equipo de Javier Aguirre muy cerca de asegurar su clasificación a la siguiente fase, en un grupo donde cada punto empieza a marcar diferencias.

Luis Romo define un partido sin margen

El encuentro se mantuvo sin goles durante gran parte del segundo tiempo hasta que apareció la jugada que cambió todo.

Al minuto 50, un error grave del arquero Kim Seung-Gyu permitió que Luis Romo empujara el balón a la red tras un centro que parecía controlado.

Ese tanto terminó siendo suficiente en un duelo donde las oportunidades claras fueron escasas y cada detalle pesó.

Corea del Sur reaccionó, pero sin contundencia

Tras el gol, Corea del Sur se vio obligada a adelantar líneas y asumir el control del balón.

Sin embargo, el equipo asiático careció de profundidad y claridad en el último tercio del campo.

Intentó con centros laterales y disparos lejanos, pero nunca logró generar una ocasión lo suficientemente clara como para romper el orden defensivo mexicano.

Los porteros sostuvieron el cierre del partido

En los minutos finales, el encuentro se abrió y ambos equipos tuvieron opciones.

Corea del Sur estuvo cerca del empate con un cabezazo peligroso que fue detenido por el arquero mexicano Raúl Rangel, en una jugada clave que sostuvo la ventaja.

Del otro lado, Kim Seung-Gyu también evitó el segundo gol mexicano con intervenciones importantes, pese a su error en el tanto rival.

México supo resistir y asegurar la victoria

El equipo de Aguirre optó por replegarse tras el gol y administrar la ventaja con orden.

Corea del Sur empujó hasta el final, pero México se mantuvo firme, cerrando espacios y evitando que el rival encontrara caminos claros al arco.

El pitazo final confirmó una victoria trabajada que acerca al Tri a la fase eliminatoria.

México queda bien posicionado en el grupo y buscará sellar su clasificación en el siguiente partido, mientras que Corea del Sur deberá reaccionar si quiere mantenerse con vida en el torneo.

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