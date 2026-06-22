Madre se reencuentra con sus hijos tras siete meses detenida por ICE, pero ahora tendrá que autodeportarse

Olga Pérez volvió a abrazar a sus hijos tras meses detenida, pero su historia aún enfrenta una dolorosa decisión migratoria.

Reencuentro tras siete meses

Deberá autodeportarse pronto

Familia enfrenta nueva separación El abrazo que Olga Pérez esperaba desde hacía siete meses finalmente llegó en Lake Worth Beach, Florida. La migrante guatemalteca de 47 años pudo reencontrarse con sus cuatro hijos después de permanecer detenida en un centro de detención migratoria en Eloy, Arizona, desde noviembre de 2025. La alegría del regreso, sin embargo, está marcada por una nueva despedida Ver este video en su propia página → Aunque fue liberada esta semana, Pérez deberá abandonar Estados Unidos antes del 5 de julio tras aceptar una salida voluntaria hacia Guatemala, país al que no regresa desde hace más de tres décadas. La mujer es ampliamente conocida en la comunidad por su trabajo como traductora del idioma maya mam, una labor que la convirtió en una figura clave para numerosos inmigrantes indígenas guatemaltecos en Florida. “Estoy tan feliz de verlos, pero todavía estoy en shock. Mi mente aún está procesando si esto es real o no”, expresó Pérez al reencontrarse con su familia.

Siete meses de detención separaron a Olga Pérez de sus hijos El caso de Pérez ha generado atención entre organizaciones comunitarias y defensores de inmigrantes debido a las circunstancias de su arresto. La guatemalteca fue detenida tras una parada de tráfico en la Interestatal 95, cerca de Lake Worth Beach. Según los antecedentes del caso, ella no conducía el vehículo y no cuenta con antecedentes penales. Durante los meses siguientes enfrentó un largo proceso migratorio marcado por retrasos y audiencias aplazadas. Su caso pasó por nueve audiencias diferentes antes de que un juez autorizara su liberación bajo palabra. La medida le permitió abandonar el centro de detención mientras concluye el proceso migratorio. Pese a ello, la resolución no le permite permanecer en el país. “La detención fue una pesadilla, pero finalmente estoy en casa, al menos por ahora”, resumió Pérez durante la celebración organizada en su honor. Sus cuatro hijos son ciudadanos estadounidenses y ahora disponen de apenas dos semanas para compartir tiempo con su madre antes de que emprenda el viaje de regreso a Guatemala.

El caos migratorio puso en riesgo el esperado regreso a Florida El Guatemalan Maya Center relató que la liberación de Olga estuvo rodeada de incertidumbre y cambios inesperados. Según la organización, el 2 de junio la migrante perdió su caso migratorio y un juez le otorgó un mes para abandonar el país. Sin embargo, cuando el centro comunitario se preparaba para traerla de regreso a Florida, un funcionario del centro de detención revocó la decisión. “Pero debido a que todo el sistema migratorio está sumido en el caos, un funcionario del centro de detención revocó la orden del juez y dijo que Olga sería deportada de inmediato a Guatemala. Una vez más, el corazón de sus hijos quedó destrozado”. Ante esa situación, la organización comenzó a preparar un plan alternativo para reunir a la familia directamente en Guatemala. Dos semanas después ocurrió un giro inesperado. “Este lunes, Olga llamó para decir que la estaban liberando. Una vez más, quedó en evidencia el caos del sistema migratorio actual. No recibió más información que el aviso de que sería puesta en libertad bajo palabra”.

Una cadena de solidaridad permitió que Olga regresara a casa El Guatemalan Maya Center destacó que el regreso de Pérez fue posible gracias a la ayuda de numerosas personas que no la conocían. “La historia de Olga es la historia de la empleada de la estación de Greyhound que le permitió usar su teléfono para llamarnos”. “La historia de Olga es la historia del conductor cubano que no dejaba de decirle: ‘No llores, mami, yo me quedo contigo hasta que entres a la casa’”. “La historia de Olga es la historia de esa anfitriona de Airbnb, una médica mexicana que no puede ejercer su profesión en este país, pero que realizó su internado de servicio entre comunidades mayas en Chiapas”. La organización también destacó el apoyo brindado por el comisionado McVoy, quien viajó hasta Phoenix para ayudar en la logística de su regreso.