La «abogada de los milagros» es acusada de engañar a miles de inmigrantes

Miles de inmigrantes que buscaban regularizar su situación migratoria en Estados Unidos aseguran haber sido víctimas de un presunto esquema de fraude encabezado por la abogada Alexandra Lozano, quien enfrenta demandas civiles e investigaciones por supuestas irregularidades en la tramitación de visas humanitarias, según un reportaje publicado por Telemundo.

Prometía un camino hacia la residencia

Lozano ofrecía a sus clientes la posibilidad de obtener un estatus legal mediante visas destinadas a víctimas de violencia doméstica o trata de personas.

Sin embargo, varios exclientes aseguran que el despacho presentó solicitudes con historias falsas de abuso sin que ellos conocieran el contenido de los documentos entregados a las autoridades migratorias.

Miles de casos bajo investigación

Según Telemundo, el nombre de la abogada aparece en más de 53,000 casos migratorios pendientes, una cifra que ha llamado la atención de las autoridades.

El Colegio de Abogados del estado de Washington presentó cargos disciplinarios en su contra y Lozano entregó voluntariamente su licencia para ejercer mientras continúan las investigaciones.

Además, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos mantiene una investigación relacionada con el caso.

Clientes aseguran haber perdido miles de dólares