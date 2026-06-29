La «abogada de los milagros» es acusada de engañar a miles de inmigrantes
Publicado el29/06/2026 a las 11:04
Miles de inmigrantes que buscaban regularizar su situación migratoria en Estados Unidos aseguran haber sido víctimas de un presunto esquema de fraude encabezado por la abogada Alexandra Lozano, quien enfrenta demandas civiles e investigaciones por supuestas irregularidades en la tramitación de visas humanitarias, según un reportaje publicado por Telemundo.
Prometía un camino hacia la residencia
Lozano ofrecía a sus clientes la posibilidad de obtener un estatus legal mediante visas destinadas a víctimas de violencia doméstica o trata de personas.
Sin embargo, varios exclientes aseguran que el despacho presentó solicitudes con historias falsas de abuso sin que ellos conocieran el contenido de los documentos entregados a las autoridades migratorias.
Miles de casos bajo investigación
Según Telemundo, el nombre de la abogada aparece en más de 53,000 casos migratorios pendientes, una cifra que ha llamado la atención de las autoridades.
El Colegio de Abogados del estado de Washington presentó cargos disciplinarios en su contra y Lozano entregó voluntariamente su licencia para ejercer mientras continúan las investigaciones.
Además, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos mantiene una investigación relacionada con el caso.
Clientes aseguran haber perdido miles de dólares
El reportaje de Telemundo recoge testimonios de inmigrantes que afirman haber pagado entre 30,000 y 32,000 dólares por los servicios del despacho.
Algunos sostienen que años después descubrieron que sus expedientes contenían acusaciones falsas contra familiares o empleadores, situación que ahora los expone a procesos de deportación.
Acusan uso de personal sin licencia
Las demandas también señalan que el bufete utilizó trabajadores en Colombia, México y Argentina para brindar asesoría legal y preparar solicitudes, pese a que no contaban con licencia para ejercer el derecho en Estados Unidos.
Exempleados afirmaron que recibían instrucciones para exagerar o inventar historias de abuso con el objetivo de aumentar las probabilidades de aprobación de las visas humanitarias.
La abogada rechaza las acusaciones
A través de su abogado, Alexandra Lozano negó haber cometido fraude.
De acuerdo con las declaraciones recogidas , su defensa sostiene que los clientes revisaban y firmaban las solicitudes antes de ser presentadas y que cada solicitante era responsable de la veracidad de la información incluida en los formularios.
Temor entre miles de inmigrantes
Tras el cierre del bufete, cientos de exclientes buscan recuperar sus expedientes para conocer qué información fue enviada a las autoridades migratorias.
Abogados que ahora representan a varios afectados advierten que algunos inmigrantes podrían haber perdido vías legítimas para obtener un estatus legal debido a las presuntas irregularidades detectadas en sus casos.
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