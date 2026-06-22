Restablecen condena en el histórico caso de Etan Patz, símbolo de los niños desaparecidos en EE.UU
Publicado el22/06/2026 a las 08:14
- Supremo revive histórica condena
- Caso conmocionó a EE.UU.
- Cuerpo sigue desaparecido
Uno de los casos de desaparición infantil más recordados en la historia de Estados Unidos volvió a ocupar los titulares luego de que el Tribunal Supremo restableciera la condena contra Pedro Hernández, el hombre declarado culpable por el secuestro y asesinato del niño Etan Patz en Nueva York.
La decisión representa un giro importante en un proceso judicial que se ha prolongado durante décadas y que marcó profundamente a varias generaciones de estadounidenses.
Con una votación de seis jueces a favor y tres en contra, el máximo tribunal del país concluyó que una corte de apelaciones había excedido sus facultades al anular previamente el veredicto de culpabilidad.
El Supremo revierte la decisión de una corte de apelaciones
El Tribunal Supremo determinó este lunes que el Segundo Circuito de Apelaciones actuó incorrectamente cuando anuló la condena de Pedro Hernández en 2025.
Los magistrados consideraron que dicha instancia judicial “se extralimitó” en sus funciones al invalidar el fallo emitido contra Hernández, quien había sido condenado por la desaparición y muerte de Etan Patz.
La resolución llega después de que la Fiscalía de Manhattan solicitara formalmente la revisión del caso y pidiera revertir la decisión tomada por la corte de apelaciones.
Ese tribunal había argumentado en julio de 2025 que el juez encargado del proceso cometió errores al responder preguntas formuladas por el jurado relacionadas con la confesión realizada por Hernández durante la investigación policial.
El caso que conmocionó a Estados Unidos durante décadas
Pedro Hernández fue condenado en 2017 por el secuestro y asesinato del menor tras un segundo juicio, luego de que un primer proceso terminara en un jurado sin consenso en 2015.
La investigación dio un giro decisivo en 2012 cuando Hernández fue arrestado después de admitir ante las autoridades que había asfixiado al niño.
Etan Patz desapareció en 1979 cuando caminaba solo desde su vivienda en el barrio neoyorquino del SoHo hacia la parada del autobús escolar.
Según la acusación, Hernández tenía 18 años en ese momento y trabajaba en una tienda de conveniencia cercana.
Los investigadores sostuvieron que habría atraído al menor al sótano del establecimiento utilizando una botella de refresco como señuelo.
A pesar de la condena, el cuerpo del niño nunca ha sido encontrado.
Defensa y Fiscalía reaccionan al fallo histórico
Tras conocerse la decisión del Supremo, el abogado defensor Harvey Fishbein expresó su desacuerdo con el resultado.
«Creemos firmemente que un hombre inocente está en la cárcel por un delito que no cometió», apuntó.
El abogado también señaló que se encontraba «terriblemente decepcionado» por la resolución emitida por el máximo tribunal estadounidense.
Por su parte, el fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, respaldó la decisión y destacó la importancia del caso para la ciudad de Nueva York.
Bragg manifestó su apoyo a «esta importante condena» y aseguró que la desaparición de Etan Patz «cambió a una generación de neoyorquinos».
La desaparición de Etan Patz dejó una huella permanente
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La desaparición del pequeño se convirtió en uno de los casos más mediáticos de su época.
La fotografía de Etan Patz fue una de las primeras imágenes de menores desaparecidos que aparecieron impresas en cartones de leche distribuidos en todo Estados Unidos, una iniciativa que buscaba aumentar la visibilidad de estos casos.
La búsqueda del niño mantuvo en vilo al país durante años y ayudó a transformar la forma en que las autoridades y la sociedad abordaban las desapariciones infantiles.
El impacto fue tan profundo que en 1983 el entonces presidente Ronald Reagan proclamó oficialmente el 25 de mayo como el “Día Nacional de Niños Desaparecidos”.
Décadas después de aquella desaparición que conmocionó a la opinión pública, el caso continúa siendo un símbolo de la lucha por encontrar justicia para las víctimas de secuestro y desaparición infantil en Estados Unidos.
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FUENTE: EFE