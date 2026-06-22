Restablecen condena en el histórico caso de Etan Patz, símbolo de los niños desaparecidos en EE.UU

Supremo revive histórica condena

Caso conmocionó a EE.UU.

Cuerpo sigue desaparecido

Uno de los casos de desaparición infantil más recordados en la historia de Estados Unidos volvió a ocupar los titulares luego de que el Tribunal Supremo restableciera la condena contra Pedro Hernández, el hombre declarado culpable por el secuestro y asesinato del niño Etan Patz en Nueva York.

La decisión representa un giro importante en un proceso judicial que se ha prolongado durante décadas y que marcó profundamente a varias generaciones de estadounidenses.

Con una votación de seis jueces a favor y tres en contra, el máximo tribunal del país concluyó que una corte de apelaciones había excedido sus facultades al anular previamente el veredicto de culpabilidad.

El Supremo revierte la decisión de una corte de apelaciones

El Tribunal Supremo determinó este lunes que el Segundo Circuito de Apelaciones actuó incorrectamente cuando anuló la condena de Pedro Hernández en 2025.

Los magistrados consideraron que dicha instancia judicial “se extralimitó” en sus funciones al invalidar el fallo emitido contra Hernández, quien había sido condenado por la desaparición y muerte de Etan Patz.

La resolución llega después de que la Fiscalía de Manhattan solicitara formalmente la revisión del caso y pidiera revertir la decisión tomada por la corte de apelaciones.

Ese tribunal había argumentado en julio de 2025 que el juez encargado del proceso cometió errores al responder preguntas formuladas por el jurado relacionadas con la confesión realizada por Hernández durante la investigación policial.