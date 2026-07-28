Alerta Amber termina en tiroteo mortal: Niña de 13 años es hallada con vida en Florida
Publicado el27/07/2026 a las 21:20
Las autoridades de Florida confirmaron que el hombre señalado de secuestrar a una adolescente de 13 años en Ocala murió después de resultar herido por disparos durante un operativo policial para detenerlo, mientras que la menor fue localizada sana y salva horas después de activarse una Alerta Amber.
Así se desarrolló el secuestro que activó una Alerta Amber en Florida
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El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) emitió la tarde del lunes una Alerta Amber tras la desaparición de Juliet Louise Arioso, de 13 años, quien presuntamente fue secuestrada de su vivienda en la comunidad Shady Road Villas, en Ocala.
De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Marion, los investigadores creen que la menor fue sustraída de su casa en algún momento entre las 10:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde del 27 de julio de 2026.
Las autoridades identificaron como principal sospechoso a Jason Castillo, de 45 años, residente de Ocala, quien presuntamente viajaba junto con la adolescente en una camioneta Hyundai Santa Fe roja modelo 2021.
Según el reporte oficial, el vehículo portaba la matrícula de Florida 77ERLW y se creía que ambos se dirigían hacia el sur del estado.
La adolescente fue descrita por las autoridades como una joven de cabello y ojos cafés, con una estatura aproximada de 5 pies y 3 pulgadas y un peso cercano a las 90 libras.
Castillo, por su parte, fue descrito como un hombre de 5 pies y 10 pulgadas de estatura, unas 190 libras de peso, cabello café y ojos verdes.
La rápida difusión de la Alerta Amber permitió que distintas agencias policiales concentraran esfuerzos para ubicar tanto al sospechoso como a la menor.
Una persecución terminó con disparos y la muerte del principal sospechoso
This is a cancellation to the Florida AMBER Alert that was activated on 07/27/2026 for JULIET ARIOSO. The child is safe.
If you would like further information, please call the Marion County Sheriff’s Office at 352-732-9111. pic.twitter.com/PKYEy1cSzv
— FDLE (@fdlepio) July 27, 2026
La búsqueda dio un giro alrededor de las 5:20 de la tarde, cuando agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Marion localizaron el vehículo en el que presuntamente viajaba Castillo.
Los agentes intentaron detener la camioneta, pero el conductor decidió escapar, iniciando una persecución que obligó a las autoridades a emplear una maniobra P.I.T. para inmovilizar el vehículo.
Tras esa maniobra, la Hyundai Santa Fe quedó inutilizada sobre la carretera US-441, cerca de County Road 25A.
Fue durante el intento de detener al sospechoso cuando la situación se tornó violenta.
La Oficina del Sheriff informó que se realizaron disparos durante el procedimiento de arresto.
Castillo resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.
Horas más tarde, la propia oficina del sheriff confirmó que el sospechoso murió a consecuencia de las lesiones sufridas durante el incidente.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado exactamente cómo ocurrieron los disparos ni qué circunstancias llevaron al uso de fuerza letal.
La investigación sobre ese episodio continúa abierta.
La menor apareció sana y salva, pero aún quedan preguntas sin respuesta
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A las 6:05 de la tarde, la Oficina del Sheriff anunció una noticia que puso fin a la emergencia más importante del caso.
La adolescente fue localizada con vida y en condiciones seguras.
Sin embargo, las autoridades todavía no han explicado cómo fue recuperada la menor.
Tampoco se ha confirmado si Juliet Arioso permanecía dentro del vehículo junto al sospechoso cuando ocurrieron los disparos durante la detención.
Mientras continúan las investigaciones, los carriles con dirección sur de la US-441, en el área donde ocurrió el operativo, permanecieron cerrados durante varias horas para permitir el trabajo de los peritos.
La Oficina del Sheriff del Condado de Marion tampoco ha revelado si existen cámaras corporales o videos que permitan reconstruir con precisión los hechos.
El caso ahora se divide en dos investigaciones paralelas: una para esclarecer el presunto secuestro de la menor y otra para determinar exactamente qué ocurrió durante el enfrentamiento que terminó con la muerte del sospechoso.
Por ahora, el desenlace deja un saldo de un presunto secuestrador fallecido, una adolescente encontrada sana y salva y varias preguntas pendientes sobre el operativo policial que concluyó el caso.
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FUENTE: News Channel 8 / NewsNation