Alerta Amber termina en tiroteo mortal: Niña de 13 años es hallada con vida en Florida

Las autoridades de Florida confirmaron que el hombre señalado de secuestrar a una adolescente de 13 años en Ocala murió después de resultar herido por disparos durante un operativo policial para detenerlo, mientras que la menor fue localizada sana y salva horas después de activarse una Alerta Amber.

Así se desarrolló el secuestro que activó una Alerta Amber en Florida

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El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida (FDLE) emitió la tarde del lunes una Alerta Amber tras la desaparición de Juliet Louise Arioso, de 13 años, quien presuntamente fue secuestrada de su vivienda en la comunidad Shady Road Villas, en Ocala.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Marion, los investigadores creen que la menor fue sustraída de su casa en algún momento entre las 10:00 de la mañana y las 2:00 de la tarde del 27 de julio de 2026.

Las autoridades identificaron como principal sospechoso a Jason Castillo, de 45 años, residente de Ocala, quien presuntamente viajaba junto con la adolescente en una camioneta Hyundai Santa Fe roja modelo 2021.

Según el reporte oficial, el vehículo portaba la matrícula de Florida 77ERLW y se creía que ambos se dirigían hacia el sur del estado.

La adolescente fue descrita por las autoridades como una joven de cabello y ojos cafés, con una estatura aproximada de 5 pies y 3 pulgadas y un peso cercano a las 90 libras.

Castillo, por su parte, fue descrito como un hombre de 5 pies y 10 pulgadas de estatura, unas 190 libras de peso, cabello café y ojos verdes.

La rápida difusión de la Alerta Amber permitió que distintas agencias policiales concentraran esfuerzos para ubicar tanto al sospechoso como a la menor.