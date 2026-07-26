Casa Blanca busca cerrar más su perímetro: el nuevo plan de seguridad genera inquietud entre turistas

Casa Blanca busca cerrar perímetro

Turistas cuestionan las vallas

Lafayette cambiaría para siempre

La Casa Blanca impulsa un plan para instalar barreras permanentes en parte de su perímetro con el objetivo de fortalecer la seguridad del complejo presidencial ante el aumento de amenazas registradas contra el presidente Donald Trump.

Dicha propuesta aún debe superar varias etapas de aprobación, pero contempla reemplazar parte de las estructuras temporales actuales por un sistema fijo que permita restringir el acceso de forma inmediata si las autoridades detectan algún riesgo.

Entre las modificaciones previstas figura la instalación de puertas permanentes en los extremos de la avenida Pennsylvania, así como un nuevo vallado alrededor de la plaza Lafayette, ubicada frente a la fachada norte de la residencia presidencial.

El cambio supondría una transformación importante para uno de los espacios públicos más visitados de Washington, ya que el parque ha permanecido durante décadas como un punto de encuentro para turistas, manifestaciones y eventos históricos.

Visitantes temen una experiencia más limitada

Aunque las autoridades sostienen que el objetivo es reforzar la protección presidencial, varios visitantes consideran que las nuevas barreras podrían dificultar todavía más la vista y el acceso a uno de los lugares más emblemáticos de Estados Unidos.

Desde principios de año ya existen restricciones temporales alrededor de la plaza Lafayette, situación que ha obligado a miles de turistas a observar la Casa Blanca desde espacios reducidos entre las estructuras de seguridad.

TE PUEDE INTERESAR: EEUU lanza alerta mundial de viaje por el conflicto con Irán: teme una escalada inesperada

Kate Smead, visitante procedente del Reino Unido, explicó su sorpresa al encontrarse con las barreras ya instaladas y declaró: «Sabíamos por las noticias que habría vallas, pero no imaginábamos que fueran tan extensas».

La turista añadió que la sensación cambia completamente la experiencia del recorrido al asegurar: «Da la sensación de que todo está fortificado, de que esperan un ataque en cualquier momento, en lugar de ser un sitio agradable para visitar».