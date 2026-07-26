Casa Blanca busca cerrar más su perímetro: el nuevo plan de seguridad genera inquietud entre turistas
Publicado el26/07/2026 a las 08:00
- Casa Blanca busca cerrar perímetro
- Turistas cuestionan las vallas
- Lafayette cambiaría para siempre
La Casa Blanca impulsa un plan para instalar barreras permanentes en parte de su perímetro con el objetivo de fortalecer la seguridad del complejo presidencial ante el aumento de amenazas registradas contra el presidente Donald Trump.
Dicha propuesta aún debe superar varias etapas de aprobación, pero contempla reemplazar parte de las estructuras temporales actuales por un sistema fijo que permita restringir el acceso de forma inmediata si las autoridades detectan algún riesgo.
Entre las modificaciones previstas figura la instalación de puertas permanentes en los extremos de la avenida Pennsylvania, así como un nuevo vallado alrededor de la plaza Lafayette, ubicada frente a la fachada norte de la residencia presidencial.
El cambio supondría una transformación importante para uno de los espacios públicos más visitados de Washington, ya que el parque ha permanecido durante décadas como un punto de encuentro para turistas, manifestaciones y eventos históricos.
Visitantes temen una experiencia más limitada
Aunque las autoridades sostienen que el objetivo es reforzar la protección presidencial, varios visitantes consideran que las nuevas barreras podrían dificultar todavía más la vista y el acceso a uno de los lugares más emblemáticos de Estados Unidos.
Desde principios de año ya existen restricciones temporales alrededor de la plaza Lafayette, situación que ha obligado a miles de turistas a observar la Casa Blanca desde espacios reducidos entre las estructuras de seguridad.
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Kate Smead, visitante procedente del Reino Unido, explicó su sorpresa al encontrarse con las barreras ya instaladas y declaró: «Sabíamos por las noticias que habría vallas, pero no imaginábamos que fueran tan extensas».
La turista añadió que la sensación cambia completamente la experiencia del recorrido al asegurar: «Da la sensación de que todo está fortificado, de que esperan un ataque en cualquier momento, en lugar de ser un sitio agradable para visitar».
Lafayette Square también cambiaría su historia
El proyecto avanzó recientemente cuando el Servicio Secreto, la Casa Blanca y el Servicio de Parques Nacionales presentaron dos propuestas ante la Comisión de Bellas Artes para construir un vallado permanente alrededor de la plaza Lafayette.
Si recibe las autorizaciones necesarias, la instalación comenzaría el próximo año y representaría la primera cerca permanente alrededor de este histórico parque en más de cien años.
La plaza ha sido escenario de manifestaciones relacionadas con guerras, derechos civiles y múltiples causas sociales, por lo que algunos observadores consideran que una infraestructura permanente podría modificar el uso tradicional de este espacio público.
Gabriel Pérez, un turista que viajó desde Miami, expresó su preocupación por el posible impacto visual del proyecto y afirmó: «Si ponen barreras permanentes, obviamente será un problema. Si las pueden hacer transparente, de forma tal que la gente pueda tener mejor visibilidad, sería mejor, porque daña la experiencia».
El aumento de amenazas impulsa las nuevas medidas
La iniciativa surge en un contexto de creciente preocupación por la seguridad presidencial tras el intento de atentado ocurrido en abril durante la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, evento que posteriormente fue reprogramado.
Días antes de esa ceremonia, el director del Servicio Secreto, Sean Curran, reveló que la agencia enfrenta un incremento sin precedentes en las amenazas dirigidas a personas e instalaciones protegidas.
Curran informó que desde enero se han abierto cerca de 10,000 expedientes de inteligencia de protección, una cifra cercana al 40% superior a la registrada durante el mismo periodo del año anterior.
Al describir el panorama, el funcionario aseguró: «Son cifras que esta agencia, y ciertamente yo mismo, nunca habíamos visto en mis 24 años de carrera», argumento que respalda el interés de la Administración por establecer un perímetro permanente que permita responder con mayor rapidez ante cualquier amenaza potencial, según ‘EFE’ e ‘Infobae‘.