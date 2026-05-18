Ola de calor sacude el este de EE.UU. y agrava una sequía histórica tras semanas de frío extremo
Publicado el18/05/2026 a las 12:39
- Ola de calor y sequía
- Temperaturas cercanas a 100°F
- Más de 80 millones afectados
Más de 80 millones de personas en el este de Estados Unidos enfrentan un brusco cambio de temperatura con la llegada de una intensa ola de calor.
El fenómeno ocurre pocos días después de que varias comunidades registraran temperaturas inusualmente frías para esta época del año.
Ahora, los termómetros subirán hasta niveles propios de julio y agosto, marcando el contraste más drástico de la primavera.
El aumento térmico no solo traerá incomodidad, sino que también amenaza con profundizar la sequía en amplias zonas del país.
Temperaturas récord tras frío inusual
Ciudades como Bradford y State College, en Pensilvania, habían registrado máximas inusualmente bajas días atrás.
En esas localidades, las temperaturas apenas alcanzaron los 40 grados Fahrenheit, muy por debajo de los promedios habituales de mayo.
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Sin embargo, esta semana podrían romper marcas históricas al escalar hacia los 80 y 90 grados Fahrenheit.
El calor también impactará a comunidades de los Apalaches, el Atlántico Medio y el Sureste.
Sensación térmica superior a 100 grados
En varias zonas del este, la sensación térmica superará los 100 grados Fahrenheit debido al aumento de la humedad.
El martes se prevé como el punto máximo del evento, con temperaturas récord en varias áreas metropolitanas.
Boston, Nueva York, Filadelfia, Washington D.C., Charlotte y Atlanta podrían experimentar varios días cercanos a los 90 grados.
Expertos meteorológicos anticipan que serán las temperaturas más altas del año hasta ahora en muchas regiones.
Sequía se intensifica con el calor
El incremento sostenido del calor y el sol acelerará la evaporación en suelos ya secos.
En el Atlántico Medio y el Sureste, el déficit de precipitaciones acumulado desde el otoño es significativo.
Los ríos Potomac y Shenandoah registran niveles históricamente bajos debido a la falta de lluvias constantes.
Algunas autoridades locales han comenzado a promover el ahorro voluntario de agua ante la disminución de los embalses.
Impacto directo en agricultura y recursos
La humedad del suelo desde Nueva Jersey hasta Georgia está muy por debajo de los niveles normales.
Esta situación afecta directamente a los agricultores en un periodo clave para la siembra y el desarrollo de cultivos.
Si la sequía persiste durante el verano, podrían verse comprometidos los niveles freáticos y el suministro en pozos poco profundos.
Algunas localidades ya han restringido el riego de jardines para preservar el agua disponible.
Posible alivio limitado con frente frío
Entre miércoles y jueves, un frente frío proveniente de las Grandes Llanuras podría ofrecer alivio parcial.
No obstante, los especialistas advierten que se necesitarán lluvias intensas y repetidas para revertir la sequía severa.
Tras el paso del frente, las temperaturas descenderán de manera abrupta en el Medio Oeste y los Apalaches.
Aun así, el cambio no será suficiente para provocar heladas, manteniendo el patrón climático inestable en la región, según ‘AccuWeather‘.