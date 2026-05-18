Ola de calor sacude el este de EE.UU. y agrava una sequía histórica tras semanas de frío extremo

Ola de calor y sequía

Temperaturas cercanas a 100°F

Más de 80 millones afectados

Más de 80 millones de personas en el este de Estados Unidos enfrentan un brusco cambio de temperatura con la llegada de una intensa ola de calor.

El fenómeno ocurre pocos días después de que varias comunidades registraran temperaturas inusualmente frías para esta época del año.

Ahora, los termómetros subirán hasta niveles propios de julio y agosto, marcando el contraste más drástico de la primavera.

El aumento térmico no solo traerá incomodidad, sino que también amenaza con profundizar la sequía en amplias zonas del país.

Temperaturas récord tras frío inusual

Ciudades como Bradford y State College, en Pensilvania, habían registrado máximas inusualmente bajas días atrás.