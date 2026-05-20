Ola de calor histórica dispara alertas y lleva a millones a los 90 grados en pleno mayo
Publicado el20/05/2026 a las 13:27
- Ola de calor en mayo
- Más de 80 millones afectados
- Posibles récords históricos
Más de 80 millones de personas en el este de Estados Unidos enfrentan un repunte abrupto de temperaturas que ya roza niveles veraniegos.
Tras un inicio de mes marcado por el frío persistente, el termómetro escaló rápidamente hasta los 80 y 90 grados durante el fin de semana.
El cambio dejó atrás el clima fresco que dominó la primera quincena de mayo, cuando varias ciudades registraron valores por debajo del promedio.
Ahora, el calor se instala con fuerza y amenaza con romper récords diarios en decenas de localidades.
Alertas activadas en el corredor I-95
Varias ciudades del corredor de la Interestatal 95 emitieron sus primeras alertas por calor del año.
Filadelfia, Nueva York, Providence y Boston se encuentran bajo avisos oficiales ante el ascenso sostenido de temperaturas.
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La transición ha sido brusca, especialmente en zonas que no habían superado los 80 grados en lo que va del año.
En ciudades como Detroit, Indianápolis y Pittsburgh no se había registrado ni un solo día por encima de ese umbral hasta ahora.
Temperaturas muy por encima del promedio
Los pronósticos indican que casi 75 millones de personas experimentarán temperaturas de al menos 90 grados hacia mediados de semana.
Las cifras representan entre 15 y 25 grados por encima del promedio habitual para esta época de mayo.
Más de 60 ubicaciones podrían igualar o romper récords diarios de calor en los próximos días.
Charleston, Syracuse, Cleveland, Scranton y Hartford figuran entre las ciudades con mayores probabilidades de alcanzar marcas históricas.
Posibles olas de calor oficiales
Algunas áreas podrían registrar su primera ola de calor formal de la temporada, definida como tres días consecutivos con 90 grados o más.
Filadelfia y Baltimore se perfilan como dos de las ciudades que cumplirían con ese criterio entre lunes y miércoles.
Las autoridades estiman que Filadelfia podría llegar a 98 grados, lo que rompería su récord histórico para mayo.
Washington D.C. también podría alcanzar los 98 grados, igualando una de las temperaturas más altas registradas en ese mes.
Nueva York y Boston bajo presión
En Nueva York, Central Park podría rozar los 94 grados, lo que marcaría el valor más alto para mayo en tres décadas.
Boston se prepara para su primer día de 90 grados en mayo en cinco años.
Pittsburgh, por su parte, podría experimentar su primera jornada con 90 grados en ocho años.
La intensidad del calor sorprende especialmente tras un inicio de mes que había sido más frío de lo habitual.
Un alivio en camino
El episodio extremo, sin embargo, no se extenderá indefinidamente.
Se espera que un frente frío avance hacia finales de la semana y reduzca las temperaturas hasta los 60 y 70 grados.
El contraste será notable, devolviendo a la región a condiciones más primaverales.
Por ahora, el este del país vive un adelanto del verano que pone a prueba la resistencia de millones ante un calor inusual para mayo, señaló ‘Fox Weather‘.