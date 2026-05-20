Ola de calor histórica dispara alertas y lleva a millones a los 90 grados en pleno mayo

Ola de calor en mayo

Más de 80 millones afectados

Posibles récords históricos

Más de 80 millones de personas en el este de Estados Unidos enfrentan un repunte abrupto de temperaturas que ya roza niveles veraniegos.

Tras un inicio de mes marcado por el frío persistente, el termómetro escaló rápidamente hasta los 80 y 90 grados durante el fin de semana.

El cambio dejó atrás el clima fresco que dominó la primera quincena de mayo, cuando varias ciudades registraron valores por debajo del promedio.

Ahora, el calor se instala con fuerza y amenaza con romper récords diarios en decenas de localidades.

Alertas activadas en el corredor I-95

Varias ciudades del corredor de la Interestatal 95 emitieron sus primeras alertas por calor del año.