Ola de calor histórica amenaza a más de 100 millones en la costa este de EE.UU.
Publicado el09/06/2026 a las 12:02
- Ola de calor amenaza a millones
- Récords en riesgo
- Sensación térmica extrema
Más de 100 millones de personas podrían enfrentar algunas de las temperaturas más elevadas del año en las principales ciudades de la costa este, en un episodio que amenaza con romper más de 40 récords históricos.
El fenómeno afectará especialmente al corredor de la Interestatal 95, donde urbes densamente pobladas como Richmond, Washington D.C., Filadelfia y Nueva York quedarán bajo una intensa masa de aire cálido y húmedo.
Además, el ascenso térmico coincide con el desplazamiento de una potente zona de baja presión por el centro y sur de Canadá, mientras un sistema de alta presión se instala frente a la costa este.
Este patrón atmosférico favorecerá la entrada de vientos del sur que empujarán aire cálido hacia el Atlántico Medio y Nueva Inglaterra, generando un ambiente sofocante en plena antesala del verano.
Sensación térmica por encima de 38°C
A partir del jueves, los puntos de rocío aumentarán de manera notable, pasando de registros en los 50 grados Fahrenheit a valores en los 60 y hasta 70 grados, elevando significativamente la humedad ambiental.
Las temperaturas máximas podrían situarse entre 10 y 15 grados por encima del promedio habitual para mediados de junio, intensificando la percepción de calor en las grandes áreas metropolitanas.
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Durante las tardes del jueves y viernes, los termómetros podrían alcanzar entre 90 y 95 grados Fahrenheit en múltiples ciudades, lo que equivale a valores cercanos o superiores a los 35 grados Celsius.
Al combinarse con la humedad, la sensación térmica podría superar los 38 grados Celsius, lo que abre la posibilidad de que el Servicio Meteorológico Nacional emita avisos de calor extremo o alertas por altas temperaturas.
Récords en riesgo y ciudades bajo presión
Las previsiones indican que hasta el viernes podrían romperse más de 40 récords de temperatura máxima en distintos puntos del este del país.
Washington D.C. y Filadelfia figuran entre las ciudades que podrían marcar las cifras más altas del año hasta ahora, consolidando este evento como uno de los más intensos de la temporada.
En el caso de Nueva York, una máxima cercana a los 95 grados Fahrenheit podría convertirse en la temperatura más alta registrada desde finales de julio del año pasado.
Este escenario coloca a millones de residentes bajo condiciones de riesgo, especialmente adultos mayores, niños pequeños y personas con enfermedades crónicas.
¿Verano adelantado para toda la región?
Además del calor persistente, se prevén tormentas eléctricas dispersas durante las tardes del jueves y viernes, a medida que un frente frío avance lentamente desde el oeste.
De acuerdo con ‘Fox Weather‘, estas tormentas, típicas de jornadas calurosas y húmedas, podrían ofrecer alivio temporal en algunas zonas, aunque también traer ráfagas intensas y precipitaciones localizadas.
Los modelos a mediano plazo sugieren que este patrón veraniego podría mantenerse durante buena parte de junio, con temperaturas superiores al promedio en gran parte de la costa este.
El pronóstico extendido del Centro de Predicción Climática apunta a que la región continuará experimentando valores por encima de lo normal en los próximos ocho a catorce días, consolidando un inicio de verano marcado por el calor extremo.