Ola de calor histórica amenaza a más de 100 millones en la costa este de EE.UU.

Ola de calor amenaza a millones

Récords en riesgo

Sensación térmica extrema

Más de 100 millones de personas podrían enfrentar algunas de las temperaturas más elevadas del año en las principales ciudades de la costa este, en un episodio que amenaza con romper más de 40 récords históricos.

El fenómeno afectará especialmente al corredor de la Interestatal 95, donde urbes densamente pobladas como Richmond, Washington D.C., Filadelfia y Nueva York quedarán bajo una intensa masa de aire cálido y húmedo.

Además, el ascenso térmico coincide con el desplazamiento de una potente zona de baja presión por el centro y sur de Canadá, mientras un sistema de alta presión se instala frente a la costa este.

Este patrón atmosférico favorecerá la entrada de vientos del sur que empujarán aire cálido hacia el Atlántico Medio y Nueva Inglaterra, generando un ambiente sofocante en plena antesala del verano.

Sensación térmica por encima de 38°C

A partir del jueves, los puntos de rocío aumentarán de manera notable, pasando de registros en los 50 grados Fahrenheit a valores en los 60 y hasta 70 grados, elevando significativamente la humedad ambiental.

Las temperaturas máximas podrían situarse entre 10 y 15 grados por encima del promedio habitual para mediados de junio, intensificando la percepción de calor en las grandes áreas metropolitanas.

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Durante las tardes del jueves y viernes, los termómetros podrían alcanzar entre 90 y 95 grados Fahrenheit en múltiples ciudades, lo que equivale a valores cercanos o superiores a los 35 grados Celsius.

Al combinarse con la humedad, la sensación térmica podría superar los 38 grados Celsius, lo que abre la posibilidad de que el Servicio Meteorológico Nacional emita avisos de calor extremo o alertas por altas temperaturas.