Ola de calor extremo y tormentas pone en alerta a millones en el noreste de EE.UU.

Ola de calor al noreste

Tormentas avanzan

Millones bajo alerta

Una combinación de calor intenso y condiciones inestables mantiene bajo amenaza a millones de personas en el noreste y la región del Atlántico Medio. Las autoridades advierten que las tormentas eléctricas podrían intensificarse en las próximas horas.

Se estima que más de 70 millones de personas se verán afectadas por este fenómeno climático. El sistema abarca desde Kentucky hasta Vermont, atravesando zonas densamente pobladas.

El clima severo está impulsado por temperaturas inusualmente altas que se acercan a niveles récord. En varias ciudades, el calor alcanzará valores poco comunes para esta época del año.

Las temperaturas podrían llegar hasta los 35 grados Celsius en puntos clave del este del país. Este escenario crea condiciones propicias para el desarrollo de tormentas intensas.

Tormentas avanzan hacia zonas densamente pobladas

Las primeras afectaciones ya se registraron el jueves con fuertes ráfagas de viento en varios estados. Entre las zonas impactadas se encuentran Nueva York, Pensilvania, Virginia Occidental y Maryland.

El paso de estas tormentas dejó miles de hogares sin electricidad en algunas áreas. En el oeste de Pensilvania, más de 61,000 clientes se quedaron sin servicio eléctrico.

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Para este viernes, se espera que nuevas tormentas se formen en regiones cercanas a los Grandes Lagos. Posteriormente, avanzarán hacia el este, impactando ciudades a lo largo de la Interestatal 95.

El pronóstico incluye afectaciones en importantes centros urbanos como Filadelfia, Washington y Nueva York. Estas áreas concentran una alta densidad poblacional, lo que incrementa el riesgo.