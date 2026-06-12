Ola de calor extremo y tormentas pone en alerta a millones en el noreste de EE.UU.
Publicado el12/06/2026 a las 12:27
- Ola de calor al noreste
- Tormentas avanzan
- Millones bajo alerta
Una combinación de calor intenso y condiciones inestables mantiene bajo amenaza a millones de personas en el noreste y la región del Atlántico Medio. Las autoridades advierten que las tormentas eléctricas podrían intensificarse en las próximas horas.
Se estima que más de 70 millones de personas se verán afectadas por este fenómeno climático. El sistema abarca desde Kentucky hasta Vermont, atravesando zonas densamente pobladas.
El clima severo está impulsado por temperaturas inusualmente altas que se acercan a niveles récord. En varias ciudades, el calor alcanzará valores poco comunes para esta época del año.
Las temperaturas podrían llegar hasta los 35 grados Celsius en puntos clave del este del país. Este escenario crea condiciones propicias para el desarrollo de tormentas intensas.
Tormentas avanzan hacia zonas densamente pobladas
Las primeras afectaciones ya se registraron el jueves con fuertes ráfagas de viento en varios estados. Entre las zonas impactadas se encuentran Nueva York, Pensilvania, Virginia Occidental y Maryland.
El paso de estas tormentas dejó miles de hogares sin electricidad en algunas áreas. En el oeste de Pensilvania, más de 61,000 clientes se quedaron sin servicio eléctrico.
TE PUEDE INTERESAR: Kenia Os y Peso Pluma: rumores de traición sacuden su inesperada ruptura amorosa
Para este viernes, se espera que nuevas tormentas se formen en regiones cercanas a los Grandes Lagos. Posteriormente, avanzarán hacia el este, impactando ciudades a lo largo de la Interestatal 95.
El pronóstico incluye afectaciones en importantes centros urbanos como Filadelfia, Washington y Nueva York. Estas áreas concentran una alta densidad poblacional, lo que incrementa el riesgo.
Riesgo de vientos fuertes y granizo
El Centro de Predicción de Tormentas emitió una alerta de nivel 2 en una escala de 5. Esto indica un riesgo moderado de tormentas severas en la región afectada.
Entre los principales peligros se encuentran ráfagas de viento que podrían superar los 96 kilómetros por hora. También se prevé la posibilidad de caída de granizo en varias localidades.
Las condiciones actuales sugieren que la actividad tormentosa podría mantenerse durante varios días. No se descarta una nueva ronda de tormentas hacia el fin de semana.
El domingo podría registrarse otro episodio de clima severo en el Atlántico Medio. Filadelfia y Washington figuran entre las zonas con mayor probabilidad de impacto.
Calor extremo agrava las condiciones climáticas
El aumento de las temperaturas es uno de los factores clave detrás de este escenario. En muchas ciudades, el calor superará entre 10 y 15 grados el promedio habitual.
El índice de calor, que combina temperatura y humedad, podría alcanzar cifras de tres dígitos. Esto implica condiciones sofocantes que aumentan los riesgos para la salud.
Se prevé que varias localidades registren las temperaturas más altas del año. Incluso existe la posibilidad de que se rompan más de 50 récords en distintas ciudades.
Ante este panorama, se mantienen alertas por calor en gran parte de la costa este. Las autoridades recomiendan precaución tanto por el calor como por las tormentas, apuntó ‘Fox Weather‘.