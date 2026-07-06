Ola de calor en EE.UU. deja decenas de muertos y alerta por condiciones extremas

Ola de calor deja muertos

25 muertes en NJ

Emergencia por temperaturas extremas

Al menos 25 personas han muerto en Nueva Jersey desde el jueves debido a una intensa ola de calor que elevó las temperaturas hasta los 38 grados, agravadas por altos niveles de humedad que incrementaron el riesgo para la salud.

Las autoridades estatales confirmaron que la cifra aumentó en las últimas horas y no descartan que continúe en ascenso, en medio de una emergencia climática que ha impactado principalmente al noreste de Estados Unidos.

La mayoría de los fallecimientos se registraron en el centro y norte del estado, afectando especialmente a personas sin acceso a aire acondicionado o en condiciones vulnerables dentro de viviendas, vehículos o en la vía pública.

“Hemos empezado a ver lo que creemos que son muertes relacionadas con el calor tan pronto como el jueves”, señaló Raynard E. Washington, jefe del Departamento de Salud estatal, quien advirtió que “el calor es serio”.

Calor extremo golpea varias ciudades del este del país

El fenómeno no se limitó a Nueva Jersey, ya que ciudades como Nueva York, Filadelfia y Washington también reportaron temperaturas cercanas a los 38 y 39 grados centígrados, con sensaciones térmicas aún más elevadas.

Estas condiciones coincidieron con el fin de semana festivo del 4 de julio, lo que obligó a modificar o cancelar eventos públicos ante el riesgo que representaban las altas temperaturas para la población.

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Las autoridades activaron centros de enfriamiento y emitieron declaraciones de emergencia para mitigar el impacto del calor, especialmente en comunidades vulnerables y adultos mayores.

El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo advertencias por calor en gran parte del país durante el domingo, reflejando la magnitud del fenómeno climático.