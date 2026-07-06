Ola de calor en EE.UU. deja decenas de muertos y alerta por condiciones extremas
Publicado el06/07/2026 a las 10:21
- Ola de calor deja muertos
- 25 muertes en NJ
- Emergencia por temperaturas extremas
Al menos 25 personas han muerto en Nueva Jersey desde el jueves debido a una intensa ola de calor que elevó las temperaturas hasta los 38 grados, agravadas por altos niveles de humedad que incrementaron el riesgo para la salud.
Las autoridades estatales confirmaron que la cifra aumentó en las últimas horas y no descartan que continúe en ascenso, en medio de una emergencia climática que ha impactado principalmente al noreste de Estados Unidos.
La mayoría de los fallecimientos se registraron en el centro y norte del estado, afectando especialmente a personas sin acceso a aire acondicionado o en condiciones vulnerables dentro de viviendas, vehículos o en la vía pública.
“Hemos empezado a ver lo que creemos que son muertes relacionadas con el calor tan pronto como el jueves”, señaló Raynard E. Washington, jefe del Departamento de Salud estatal, quien advirtió que “el calor es serio”.
Calor extremo golpea varias ciudades del este del país
El fenómeno no se limitó a Nueva Jersey, ya que ciudades como Nueva York, Filadelfia y Washington también reportaron temperaturas cercanas a los 38 y 39 grados centígrados, con sensaciones térmicas aún más elevadas.
Estas condiciones coincidieron con el fin de semana festivo del 4 de julio, lo que obligó a modificar o cancelar eventos públicos ante el riesgo que representaban las altas temperaturas para la población.
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Las autoridades activaron centros de enfriamiento y emitieron declaraciones de emergencia para mitigar el impacto del calor, especialmente en comunidades vulnerables y adultos mayores.
El Servicio Meteorológico Nacional mantuvo advertencias por calor en gran parte del país durante el domingo, reflejando la magnitud del fenómeno climático.
Otras muertes elevan el saldo nacional por calor
Fuera de Nueva Jersey, al menos tres fallecimientos adicionales relacionados con el calor fueron reportados en otros estados, elevando el total a 28 víctimas en todo el país.
En Illinois, una persona murió por una afección cardiovascular agravada por el calor, mientras que en Mississippi un hombre de 74 años falleció tras exposición prolongada a altas temperaturas.
En Luisiana, una mujer de 83 años también perdió la vida en circunstancias similares, lo que evidencia el impacto generalizado de la ola de calor en diferentes regiones.
Expertos advierten que este tipo de eventos extremos se están volviendo más frecuentes e intensos, aumentando los riesgos para la salud pública.
Alivio parcial y riesgo de tormentas en el noreste
Aunque se espera un descenso gradual de las temperaturas en las próximas horas, el cambio de condiciones trae consigo nuevas amenazas climáticas en el noreste del país.
El Servicio Meteorológico alertó sobre la posibilidad de tormentas severas que podrían provocar inundaciones repentinas en varias zonas del Atlántico Medio.
Este escenario complica la recuperación tras días de calor extremo, ya que las comunidades deben enfrentar ahora condiciones meteorológicas inestables.
Las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada y tomar precauciones tanto ante el calor residual como frente a las lluvias intensas, señaló ‘EFE’ y ‘The Guardian‘.