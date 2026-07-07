Ola de calor cambia de rumbo: el oeste de EE.UU. enfrentará temperaturas extremas y mayor riesgo de incendios
Publicado el07/07/2026 a las 10:29
- Calor cambia de rumbo
- Aumenta riesgo de incendios
- Monzón llegará en julio
Después de varias semanas de temperaturas sofocantes en el centro y el este de Estados Unidos, los pronósticos apuntan a un cambio importante en el comportamiento del clima durante la segunda mitad de julio.
Meteorólogos de AccuWeather anticipan que el calor extremo comenzará a desplazarse hacia el oeste del país, donde afectará a estados con condiciones propicias para incendios forestales.
Este nuevo patrón meteorológico también coincidirá con el inicio del monzón norteamericano, un fenómeno estacional que modifica las condiciones atmosféricas en el suroeste.
Aunque la llegada de humedad suele favorecer las lluvias, los especialistas advierten que el periodo de transición podría incrementar varios riesgos antes de ofrecer un alivio significativo.
El calor se intensificará en el oeste del país
Los expertos prevén que una extensa zona de alta presión impulse el aumento de las temperaturas sobre las Montañas Rocosas y las Grandes Llanuras durante los próximos días.
«El calor se intensificará y se extenderá por las Montañas Rocosas y las Grandes Llanuras hasta mediados de mes», señaló Paul Pastelok, pronosticador principal de largo plazo de AccuWeather.
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El especialista agregó que este escenario favorecerá una mayor actividad de incendios forestales, además de una peor calidad del aire debido a la disminución del viento.
El contraste será notable respecto al inicio de julio, cuando gran parte del oeste registró temperaturas por debajo de los promedios habituales para la temporada.
Varias ciudades sentirán el cambio de temperatura
En lugares como Sacramento, California, los primeros días del mes fueron más frescos que lo habitual, tras un cierre de junio marcado por jornadas superiores a los 100 grados Fahrenheit.
Sin embargo, los pronósticos indican que el termómetro volverá a subir durante los próximos días y superará nuevamente los 90 grados Fahrenheit.
Ciudades como Las Vegas y Phoenix permanecerán entre las más calurosas del país, mientras que Denver y Salt Lake City también podrían registrar temperaturas por encima de los 90 grados.
El aumento del calor implicará un mayor consumo de electricidad y elevará el riesgo para quienes trabajan o realizan actividades al aire libre.
El monzón podría complicar la temporada de incendios
Mientras el calor seca aún más la vegetación, varios incendios forestales continúan activos en distintas zonas del oeste, especialmente en la región conocida como las Cuatro Esquinas.
AccuWeather advierte que las condiciones podrían agravarse antes de que el monzón aporte lluvias de forma más constante.
Durante el inicio del monzón son frecuentes las tormentas eléctricas con escasa o nula precipitación, capaces de generar descargas que encienden nuevos focos de incendio.
Estas tormentas también pueden producir fuertes ráfagas de viento que favorecen la rápida propagación de las llamas en áreas afectadas por la sequía.
El humo y las tormentas de polvo aumentarán los riesgos
Los especialistas también alertan sobre la posibilidad de que aparezcan tormentas de polvo, conocidas como «haboobs», impulsadas por las intensas corrientes de viento asociadas a las tormentas.
Estos fenómenos pueden reducir drásticamente la visibilidad, afectar la calidad del aire y ocasionar daños por las fuertes ráfagas que los acompañan.
A ello se suma el humo generado por los incendios forestales, que puede desplazarse cientos o incluso miles de kilómetros y afectar regiones alejadas de los focos activos.
Los meteorólogos consideran que la segunda mitad de julio estará marcada por una combinación de calor extremo, incendios, humo y tormentas, por lo que recomiendan seguir de cerca los pronósticos y atender las alertas emitidas por las autoridades, detalló ‘AccuWeather‘.