Ola de calor cambia de rumbo: el oeste de EE.UU. enfrentará temperaturas extremas y mayor riesgo de incendios

Calor cambia de rumbo

Aumenta riesgo de incendios

Monzón llegará en julio

Después de varias semanas de temperaturas sofocantes en el centro y el este de Estados Unidos, los pronósticos apuntan a un cambio importante en el comportamiento del clima durante la segunda mitad de julio.

Meteorólogos de AccuWeather anticipan que el calor extremo comenzará a desplazarse hacia el oeste del país, donde afectará a estados con condiciones propicias para incendios forestales.

Este nuevo patrón meteorológico también coincidirá con el inicio del monzón norteamericano, un fenómeno estacional que modifica las condiciones atmosféricas en el suroeste.

Aunque la llegada de humedad suele favorecer las lluvias, los especialistas advierten que el periodo de transición podría incrementar varios riesgos antes de ofrecer un alivio significativo.

El calor se intensificará en el oeste del país

Los expertos prevén que una extensa zona de alta presión impulse el aumento de las temperaturas sobre las Montañas Rocosas y las Grandes Llanuras durante los próximos días.

«El calor se intensificará y se extenderá por las Montañas Rocosas y las Grandes Llanuras hasta mediados de mes», señaló Paul Pastelok, pronosticador principal de largo plazo de AccuWeather.

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El especialista agregó que este escenario favorecerá una mayor actividad de incendios forestales, además de una peor calidad del aire debido a la disminución del viento.

El contraste será notable respecto al inicio de julio, cuando gran parte del oeste registró temperaturas por debajo de los promedios habituales para la temporada.