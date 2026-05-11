Ola de calor anticipada

Temperaturas cerca de 110°F

Alertan por incendios Una intensa ola de calor vuelve a golpear el suroeste de Estados Unidos y amenaza con romper marcas tempranas de temperatura. Según meteorólogos de AccuWeather, se trata de la segunda ola de calor del año y se extenderá al menos hasta el martes. En varias zonas, los termómetros ya alcanzan niveles que no se registraban desde el verano pasado. Las temperaturas máximas diurnas se moverán entre los 90 y los 100 grados Fahrenheit, con picos que podrían llegar a los 110 grados en algunos puntos. Phoenix y Palm Springs al borde de récord Phoenix y Palm Springs podrían alcanzar los 110 grados por primera vez en lo que va del año.

Aunque no es inusual que Phoenix llegue a esa cifra a mediados de mayo, hacerlo ahora la colocaría entre las fechas más tempranas registradas. TE PUEDE INTERESAR: Alerta por Hantavirus en crucero: Todo lo que debes saber del virus mortal y cómo protegerte De concretarse, sería la tercera ocasión más anticipada en la que la ciudad marca 110 °F y la más temprana desde el 8 de mayo de 1989. En Las Vegas y Fresno también se esperan máximas superiores a los 38 grados Celsius, algo que no ocurría desde septiembre pasado. Costa de California, refugio del calor El meteorólogo Kai Kerkow explicó que quienes busquen escapar de las altas temperaturas deberán dirigirse hacia la costa.

“Quienes deseen evitar el calor tendrán que dirigirse a las cercanías de la costa de California”, afirmó. Añadió que la niebla marina y la brisa mantendrán las máximas entre los 60 y 70 grados Fahrenheit en esas áreas. Mientras tanto, en el interior del suroeste, el calor será persistente y más intenso durante las horas centrales del día. Precauciones ante temperaturas extremas Las autoridades insisten en que el calor temprano en la temporada puede resultar especialmente peligroso. Se recomienda mantenerse hidratado, usar ropa clara y limitar actividades físicas intensas entre el final de la mañana y media tarde.

El clima seco y la sequía prolongada aumentan además el riesgo de incendios forestales en varias regiones. “El calor también seguirá derritiendo la menguante capa de nieve, que se encuentra en niveles casi mínimos históricos”, advirtió Kerkow, generando preocupación por el suministro de agua. Noroeste también sentirá el aumento Más al norte, el noroeste experimentará un repunte térmico significativo hasta el martes. En ciudades como Portland y Seattle, las máximas oscilarán entre los 60 y 80 grados, entre 10 y 15 grados por encima del promedio. Al este de las montañas Cascade, en Washington y Oregón, el ambiente será más propio de junio.