¿Nuevo bebé en camino? Revelan supuesto plan familiar de Piqué y Clara Chía

¿Piqué y Clara Chía tendrán un bebé?

Aniversario en Venecia

Rumores desde 2021

Gerard Piqué y Clara Chía Martí vuelven a estar en el centro de la conversación pública tras reportes que apuntan a un posible paso importante en su relación.

Según información difundida por la periodista Mandy Fridmann, la pareja habría decidido avanzar en su proyecto de formar una familia luego de cuatro años juntos.

La versión señala que el tema habría tomado fuerza durante un reciente viaje a Venecia, donde celebraron su aniversario como pareja.

De concretarse, Milan y Sasha, hijos de Shakira y el exfutbolista, podrían convertirse en hermanos mayores en los próximos meses.

El supuesto proyecto que estaría en marcha

Durante el programa ‘Tal Cual Sin Filtro’, Fridmann aseguró: “Milan y Sasha podrían tener pronto un hermanito y no de Shakira”.

La periodista explicó que, aunque no cuenta con confirmación documental, la información tendría bases firmes.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Clovis Nienow? El conductor que vivió momento viral con Shakira

“Lo voy a poner en ‘habrían’ porque no tengo el papelito, pero es cien por ciento… congelado embriones hace un año”, comentó en la emisión.

De acuerdo con su versión, el anuncio de un embarazo podría darse en 2026 si el plan avanza como se ha proyectado.