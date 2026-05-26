¿Nuevo bebé en camino? Revelan supuesto plan familiar de Piqué y Clara Chía
Publicado el26/05/2026 a las 11:46
- ¿Piqué y Clara Chía tendrán un bebé?
- Aniversario en Venecia
- Rumores desde 2021
Gerard Piqué y Clara Chía Martí vuelven a estar en el centro de la conversación pública tras reportes que apuntan a un posible paso importante en su relación.
Según información difundida por la periodista Mandy Fridmann, la pareja habría decidido avanzar en su proyecto de formar una familia luego de cuatro años juntos.
La versión señala que el tema habría tomado fuerza durante un reciente viaje a Venecia, donde celebraron su aniversario como pareja.
De concretarse, Milan y Sasha, hijos de Shakira y el exfutbolista, podrían convertirse en hermanos mayores en los próximos meses.
El supuesto proyecto que estaría en marcha
Durante el programa ‘Tal Cual Sin Filtro’, Fridmann aseguró: “Milan y Sasha podrían tener pronto un hermanito y no de Shakira”.
La periodista explicó que, aunque no cuenta con confirmación documental, la información tendría bases firmes.
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“Lo voy a poner en ‘habrían’ porque no tengo el papelito, pero es cien por ciento… congelado embriones hace un año”, comentó en la emisión.
De acuerdo con su versión, el anuncio de un embarazo podría darse en 2026 si el plan avanza como se ha proyectado.
Venecia y el cuarto aniversario
Las especulaciones se intensificaron tras la difusión de imágenes de Piqué y Clara Chía en Venecia a principios de mayo.
Medios como People en Español y ¡HOLA! publicaron fotografías en las que se reportó que la pareja celebraba cuatro años de relación.
Fridmann sostuvo que fue precisamente en ese viaje donde la decisión de convertir el plan en realidad habría cobrado forma.
“En este viaje del aniversario habrían decidido que ese proyecto se convierta en un hecho”, señaló.
El inicio de la relación y la polémica
Aunque no existe una fecha oficial sobre el inicio de su romance, distintas versiones sitúan el comienzo en 2021.
El paparazzo Jordi Martin afirmó que la relación no inició en un bar, sino en una cena organizada por Piqué para empleados de su empresa.
“En esa cena de Navidad… Piqué se enamora de Clara Chía y ahí empieza la relación entre ellos dos”, aseguró en su canal de YouTube.
También declaró que, en ese momento, ambos mantenían otras relaciones, lo que alimentó rumores de infidelidad.
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La ruptura con Shakira y el anuncio público
Según el mismo paparazzo, a finales de 2021 Piqué comenzó a distanciarse de Shakira tras un viaje familiar. “Al regresar… es Piqué el que le comunica a Shakira que está agobiado con sus empresas”, relató Martin.
Meses después, en abril de 2022, el exdefensor habría abandonado el domicilio familiar.
La relación con Clara Chía se hizo pública en agosto de ese año, cuando medios británicos y españoles divulgaron las primeras imágenes de la pareja.
Ahora, con la posibilidad de ampliar la familia, la historia suma un nuevo capítulo que vuelve a captar la atención mediática.