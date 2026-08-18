El Pacífico no da tregua: nuevas amenazas tropicales surgen tras el impacto de Lala en Hawái
Publicado el18/08/2026 a las 14:44
- Amenazas tropicales en el Pacífico
- Nuevos sistemas están bajo vigilancia
- Humedad podría alcanzar Estados Unidos
El Pacífico mantiene encendidas las alertas: mientras Lala recuperó fuerza de huracán al alejarse de Hawái, nuevas perturbaciones comienzan a mostrar potencial de desarrollo tropical.
Para Hawái, el cambio trae cierto alivio después de las fuertes lluvias, inundaciones repentinas, vientos intensos y cortes de electricidad provocados por el paso de Lala.
El huracán continúa ahora sobre mar abierto y su nueva intensificación no representa una amenaza directa para tierra firme, mientras las islas avanzan con las labores de recuperación.
- Por qué importa: La atención ya se desplaza hacia otros sistemas que podrían desarrollarse en el Pacífico y generar desde oleaje y humedad en Hawái hasta lluvias cerca de México y el suroeste de Estados Unidos.
Nueva amenaza tropical aparece detrás del huracán Lala
Una perturbación que avanza hacia el Pacífico Central siguiendo parte de la trayectoria de Lala presenta una probabilidad media de desarrollarse y permanece bajo vigilancia.
Aunque existe la posibilidad de que se acerque al área de Hawái, una extensa zona de alta presión al norte podría empujarla hacia el oeste o suroeste y mantenerla al sur del archipiélago.
TE PUEDE INTERESAR: EE.UU. emitirá pasaportes conmemorativos con una imagen de Trump desde agosto
Ese escenario reduciría considerablemente las posibilidades de un impacto tropical directo, aunque las bandas externas de humedad podrían alcanzar algunas áreas hacia finales de semana.
- El dato: Además de posibles lluvias, el sistema podría generar un aumento del oleaje en Hawái, por lo que su evolución continuará siendo relevante durante los próximos días.
Pacífico Oriental reúne condiciones para nuevas tormentas
Más cerca de México, otra perturbación concentra la atención debido a que se desarrolla dentro de un ambiente muy húmedo frente a la costa sur del país.
Las aguas cálidas asociadas con el fortalecimiento de El Niño están favoreciendo condiciones para una intensa actividad tropical en la cuenca del Pacífico Oriental.
Los modelos de pronóstico muestran una fuerte zona de baja presión organizándose en esa región, mientras el Centro Nacional de Huracanes le asigna una alta probabilidad de desarrollo durante los próximos siete días.
- El proceso: El sistema podría fortalecerse mientras avanza hacia el oeste-noroeste y existe la posibilidad de que alcance intensidad de huracán durante su recorrido por el Pacífico.
México y el suroeste de EEUU podrían recibir humedad
Uno de los escenarios mantiene una fuerte cresta de alta presión al norte, lo que conduciría al futuro ciclón hacia el oeste y lo alejaría progresivamente de las costas.
Una segunda posibilidad contempla un debilitamiento de esa barrera atmosférica, situación que permitiría al sistema desplazarse más hacia el norte y acercar humedad a otras regiones.
Bajo ese escenario, Baja California podría recibir lluvias y parte de esa humedad eventualmente tendría posibilidades de alcanzar zonas del suroeste de Estados Unidos.
- Qué pueden hacer: Quienes viven en Hawái, Baja California y el suroeste estadounidense deben seguir las actualizaciones del Centro Nacional de Huracanes y autoridades meteorológicas locales ante posibles cambios de trayectoria.
Trayectoria de nuevas amenazas tropicales sigue incierta
La distancia que todavía separa al sistema del Pacífico Oriental de posibles zonas terrestres significa que cualquier escenario de impacto puede cambiar considerablemente durante los próximos días.
En Hawái, entretanto, la perturbación que sigue a Lala tendría mayores probabilidades de permanecer suficientemente al sur, dejando principalmente humedad y oleaje en lugar de otro impacto directo.
El comportamiento de las zonas de alta presión será determinante para establecer hacia dónde avanzarán ambos sistemas y qué regiones podrían terminar recibiendo sus efectos.
La actividad confirma que el Pacífico continúa especialmente dinámico tras Lala, con varios sistemas bajo observación y suficiente incertidumbre como para mantener la vigilancia durante los próximos días, señaló ‘Fox Weather‘.