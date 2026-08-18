El Pacífico no da tregua: nuevas amenazas tropicales surgen tras el impacto de Lala en Hawái

Amenazas tropicales en el Pacífico

Nuevos sistemas están bajo vigilancia

Humedad podría alcanzar Estados Unidos

El Pacífico mantiene encendidas las alertas: mientras Lala recuperó fuerza de huracán al alejarse de Hawái, nuevas perturbaciones comienzan a mostrar potencial de desarrollo tropical.

Para Hawái, el cambio trae cierto alivio después de las fuertes lluvias, inundaciones repentinas, vientos intensos y cortes de electricidad provocados por el paso de Lala.

El huracán continúa ahora sobre mar abierto y su nueva intensificación no representa una amenaza directa para tierra firme, mientras las islas avanzan con las labores de recuperación.

Por qué importa: La atención ya se desplaza hacia otros sistemas que podrían desarrollarse en el Pacífico y generar desde oleaje y humedad en Hawái hasta lluvias cerca de México y el suroeste de Estados Unidos.

Nueva amenaza tropical aparece detrás del huracán Lala

Una perturbación que avanza hacia el Pacífico Central siguiendo parte de la trayectoria de Lala presenta una probabilidad media de desarrollarse y permanece bajo vigilancia.

Aunque existe la posibilidad de que se acerque al área de Hawái, una extensa zona de alta presión al norte podría empujarla hacia el oeste o suroeste y mantenerla al sur del archipiélago.

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Ese escenario reduciría considerablemente las posibilidades de un impacto tropical directo, aunque las bandas externas de humedad podrían alcanzar algunas áreas hacia finales de semana.