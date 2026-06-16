Nueva Zelanda sorprende a Irán y rescata un empate

Irán no pudo cumplir con su papel de favorito y empató 2-2 ante Nueva Zelanda en su estreno en el Mundial 2026, en un partido donde el conjunto oceánico dio la sorpresa con una actuación sólida y efectiva.

El resultado deja abierto el Grupo G y evidencia que Irán no tendrá un camino sencillo, mientras Nueva Zelanda suma un punto clave que puede cambiar su panorama en el torneo.

Nueva Zelanda golpea primero y sorprende

El partido comenzó con un impacto inmediato del equipo de Oceanía, que encontró el gol a los seis minutos.

La jugada nació de una combinación entre Chris Wood y Elijah Henry Just, quien definió con potencia para abrir el marcador y silenciar las expectativas sobre el favoritismo iraní.

El tanto generó desconcierto en Irán, que tardó varios minutos en recuperar el control del partido.

Irán reacciona antes del descanso

Tras la pausa de hidratación, el conjunto asiático logró reorganizarse y comenzó a imponer su juego.