Nueva Zelanda sorprende a Irán y rescata un empate
Publicado el15/06/2026 a las 19:12
Irán no pudo cumplir con su papel de favorito y empató 2-2 ante Nueva Zelanda en su estreno en el Mundial 2026, en un partido donde el conjunto oceánico dio la sorpresa con una actuación sólida y efectiva.
El resultado deja abierto el Grupo G y evidencia que Irán no tendrá un camino sencillo, mientras Nueva Zelanda suma un punto clave que puede cambiar su panorama en el torneo.
Nueva Zelanda golpea primero y sorprende
El partido comenzó con un impacto inmediato del equipo de Oceanía, que encontró el gol a los seis minutos.
La jugada nació de una combinación entre Chris Wood y Elijah Henry Just, quien definió con potencia para abrir el marcador y silenciar las expectativas sobre el favoritismo iraní.
El tanto generó desconcierto en Irán, que tardó varios minutos en recuperar el control del partido.
Irán reacciona antes del descanso
Tras la pausa de hidratación, el conjunto asiático logró reorganizarse y comenzó a imponer su juego.
El empate llegó gracias a una acción bien construida que terminó con Ramin Rezaeian definiendo con calidad para el 1-1.
En el tramo final del primer tiempo, Irán dominó la posesión y buscó generar peligro, aunque sin precisión en el último toque.
Just vuelve a marcar y mantiene viva la sorpresa
En el inicio del segundo tiempo, Nueva Zelanda volvió a golpear con la misma fórmula que le había dado el primer tanto.
Chris Wood asistió nuevamente a Elijah Just, quien marcó su segundo gol con un remate cruzado para devolverle la ventaja a su equipo.
El conjunto oceánico mostró efectividad en momentos clave y sostuvo la presión sobre su rival.
Irán rescata un punto en un duelo abierto
Cuando más complicado parecía el panorama, Irán logró igualar el marcador.
Rezaeian, protagonista del partido, envió un centro preciso que Mohammad Mohebi convirtió de cabeza para el 2-2 definitivo.
En los minutos finales, Irán intentó llevarse la victoria, pero sin éxito, mientras Nueva Zelanda resistió para asegurar un empate valioso.
Ambos equipos dejan abierta la lucha en el Grupo G, donde cada punto será clave en la pelea por la clasificación.
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