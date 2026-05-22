Nueva York regalará boletos baratos para el Mundial 2026
Publicado el22/05/2026 a las 07:05
El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció un sorteo especial de entradas económicas para el Mundial 2026.
La iniciativa surge después de las fuertes críticas por los elevados precios de los boletos del torneo.
El programa contempla el sorteo de 1,000 entradas para residentes de Nueva York.
Cada boleto tendrá un costo de apenas 50 dólares.
Incluye transporte gratis al estadio
Los aficionados ganadores también recibirán transporte gratuito de ida y vuelta al MetLife Stadium.
Ahí se disputarán varios partidos del Mundial 2026, incluida la gran final.
Solo para residentes de Nueva York
El alcalde confirmó que el sorteo será exclusivo para personas que vivan en Nueva York.
Las autoridades verificarán la residencia para evitar reventa de entradas.
El Mundial llega a Nueva York
La sede Nueva York-Nueva Jersey recibirá partidos de selecciones como:
- Brasil
- Francia
- Inglaterra
- Ecuador
FIFA enfrenta críticas por precios
En las últimas semanas, algunos boletos del Mundial 2026 aparecieron en reventa por cifras millonarias.
La situación provocó molestia entre aficionados y autoridades locales.
Buscan acercar el torneo a la gente
Mamdani aseguró que el objetivo es permitir que trabajadores y familias puedan vivir la experiencia mundialista sin gastar miles de dólares.
Te puede interesar: Brasil confirma lista para el Mundial 2026