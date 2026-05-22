Nueva York regalará boletos baratos para el Mundial 2026

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, anunció un sorteo especial de entradas económicas para el Mundial 2026.

La iniciativa surge después de las fuertes críticas por los elevados precios de los boletos del torneo.

El programa contempla el sorteo de 1,000 entradas para residentes de Nueva York.

Cada boleto tendrá un costo de apenas 50 dólares.

Incluye transporte gratis al estadio

Los aficionados ganadores también recibirán transporte gratuito de ida y vuelta al MetLife Stadium.