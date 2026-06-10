Nueva York bajo alerta: calor extremo y tormentas marcarán el fin de semana

Nueva York bajo alerta

Sensación supera 95°F

Posibles tormentas severas

Después de varios días con temperaturas agradables en torno a los 70 grados Fahrenheit, la ciudad de Nueva York se prepara para un giro brusco en las condiciones climáticas.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por calor que comenzará el jueves al mediodía y se mantendrá activa hasta el viernes a las 20:00, ante el incremento previsto en la sensación térmica.

Las autoridades explicaron que este tipo de aviso se activa cuando la combinación de altas temperaturas y humedad puede generar valores de sensación entre 95 y 99 grados durante al menos dos días consecutivos.

También puede declararse cuando el índice de calor alcanza entre 100 y 104 grados en cualquier período, lo que representa un riesgo para la salud, especialmente en personas vulnerables.

Temperaturas en ascenso y riesgo de tormentas

El cambio comenzará a sentirse desde el miércoles, con una máxima cercana a los 80 grados y ambiente húmedo acompañado de posibles tormentas eléctricas.

El jueves y el viernes marcarán el punto más intenso del episodio de calor, con temperaturas que podrían alcanzar los 92 grados y condiciones descritas como húmedas e inestables.

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Además del calor, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que podrían desarrollarse tormentas eléctricas severas junto con el aumento de la temperatura.

La combinación de humedad elevada y calor sostenido incrementa el riesgo de agotamiento por calor y otros problemas relacionados con la exposición prolongada.