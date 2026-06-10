Nueva York bajo alerta: calor extremo y tormentas marcarán el fin de semana
Publicado el10/06/2026 a las 14:30
- Nueva York bajo alerta
- Sensación supera 95°F
- Posibles tormentas severas
Después de varios días con temperaturas agradables en torno a los 70 grados Fahrenheit, la ciudad de Nueva York se prepara para un giro brusco en las condiciones climáticas.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por calor que comenzará el jueves al mediodía y se mantendrá activa hasta el viernes a las 20:00, ante el incremento previsto en la sensación térmica.
Las autoridades explicaron que este tipo de aviso se activa cuando la combinación de altas temperaturas y humedad puede generar valores de sensación entre 95 y 99 grados durante al menos dos días consecutivos.
También puede declararse cuando el índice de calor alcanza entre 100 y 104 grados en cualquier período, lo que representa un riesgo para la salud, especialmente en personas vulnerables.
Temperaturas en ascenso y riesgo de tormentas
El cambio comenzará a sentirse desde el miércoles, con una máxima cercana a los 80 grados y ambiente húmedo acompañado de posibles tormentas eléctricas.
El jueves y el viernes marcarán el punto más intenso del episodio de calor, con temperaturas que podrían alcanzar los 92 grados y condiciones descritas como húmedas e inestables.
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Además del calor, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que podrían desarrollarse tormentas eléctricas severas junto con el aumento de la temperatura.
La combinación de humedad elevada y calor sostenido incrementa el riesgo de agotamiento por calor y otros problemas relacionados con la exposición prolongada.
Fin de semana cálido pero más estable
Para el sábado se espera una ligera disminución en la intensidad del calor, aunque las temperaturas seguirán siendo elevadas, con máximas alrededor de los 88 grados y condiciones soleadas.
El domingo también se mantendrá cálido, con cielo parcialmente soleado y valores similares, lo que prolongará la sensación veraniega en la ciudad.
Aunque la alerta oficial está prevista hasta el viernes por la noche, el ambiente húmedo y caluroso continuará marcando el ritmo del fin de semana.
Las autoridades recomiendan mantenerse hidratado, limitar actividades al aire libre en horas de mayor calor y prestar atención a personas mayores y niños.
De clima templado a episodio extremo
La transición resulta notable tras una semana descrita como casi perfecta, con temperaturas moderadas y cielos mayormente agradables.
El cambio repentino pone en evidencia la variabilidad típica de junio, cuando los primeros episodios intensos de calor pueden presentarse en la región.
El desarrollo de tormentas junto con temperaturas elevadas añade un componente adicional de vigilancia para quienes planean actividades al aire libre.
Con el aviso en vigor y el calor en aumento, Nueva York se prepara para enfrentar uno de los primeros episodios significativos de altas temperaturas de la temporada, detalló ‘USA Today‘.