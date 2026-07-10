Nueva ola de calor amenaza a millones: temperaturas superiores a 100 °F volverán a golpear Estados Unidos

Nueva ola de calor en EEUU

Sensación supera 110 °F

Riesgo para millones

Una nueva ola de calor extremo se perfila sobre gran parte de Estados Unidos y podría elevar nuevamente las temperaturas por encima de los 100 grados Fahrenheit en varias regiones del país durante los próximos días.

Después de un episodio de altas temperaturas que afectó las celebraciones y los desplazamientos de millones de personas la semana pasada, los meteorólogos anticipan otro periodo de condiciones sofocantes.

Los pronósticos indican que el fenómeno comenzará durante el fin de semana en el oeste del país antes de expandirse hacia las Grandes Llanuras, el Medio Oeste y posteriormente parte de la costa este.

Además del calor, la humedad jugará un papel importante, incrementando la sensación térmica y elevando el riesgo para la salud de quienes permanezcan al aire libre durante largos periodos.

Nueva ola de calor volverá a dominar en gran parte de EEUU

Los especialistas explican que el responsable de este episodio será una nueva cúpula de calor, un sistema atmosférico que favorece la acumulación de aire muy caliente sobre amplias regiones.

En esta ocasión, el fenómeno se desarrollará inicialmente sobre el oeste de Estados Unidos antes de desplazarse hacia el centro-norte del país durante los primeros días de la próxima semana.

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Posteriormente, el sistema continuará expandiéndose hacia el este, llevando temperaturas excepcionalmente altas a ciudades del Medio Oeste y otras regiones densamente pobladas.

Los modelos meteorológicos prevén máximas generalizadas de entre 95 y 105 grados Fahrenheit en sectores de las Grandes Llanuras del norte y el Alto Medio Oeste entre el domingo y el lunes.