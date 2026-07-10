Nueva ola de calor amenaza a millones: temperaturas superiores a 100 °F volverán a golpear Estados Unidos
Publicado el10/07/2026 a las 12:52
- Nueva ola de calor en EEUU
- Sensación supera 110 °F
- Riesgo para millones
Una nueva ola de calor extremo se perfila sobre gran parte de Estados Unidos y podría elevar nuevamente las temperaturas por encima de los 100 grados Fahrenheit en varias regiones del país durante los próximos días.
Después de un episodio de altas temperaturas que afectó las celebraciones y los desplazamientos de millones de personas la semana pasada, los meteorólogos anticipan otro periodo de condiciones sofocantes.
Los pronósticos indican que el fenómeno comenzará durante el fin de semana en el oeste del país antes de expandirse hacia las Grandes Llanuras, el Medio Oeste y posteriormente parte de la costa este.
Además del calor, la humedad jugará un papel importante, incrementando la sensación térmica y elevando el riesgo para la salud de quienes permanezcan al aire libre durante largos periodos.
Nueva ola de calor volverá a dominar en gran parte de EEUU
Los especialistas explican que el responsable de este episodio será una nueva cúpula de calor, un sistema atmosférico que favorece la acumulación de aire muy caliente sobre amplias regiones.
En esta ocasión, el fenómeno se desarrollará inicialmente sobre el oeste de Estados Unidos antes de desplazarse hacia el centro-norte del país durante los primeros días de la próxima semana.
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Posteriormente, el sistema continuará expandiéndose hacia el este, llevando temperaturas excepcionalmente altas a ciudades del Medio Oeste y otras regiones densamente pobladas.
Los modelos meteorológicos prevén máximas generalizadas de entre 95 y 105 grados Fahrenheit en sectores de las Grandes Llanuras del norte y el Alto Medio Oeste entre el domingo y el lunes.
La humedad hará que el calor se sienta aún más intenso
A medida que la masa de aire caliente avance hacia el valle del Misisipi, absorberá una mayor cantidad de humedad proveniente del ambiente.
Las lluvias registradas recientemente en algunas zonas favorecerán una evaporación adicional, incrementando los niveles de humedad y reduciendo la capacidad del cuerpo para enfriarse.
Como resultado, la temperatura de sensación o índice RealFeel® podría ubicarse entre los 105 y 115 grados Fahrenheit en numerosas localidades.
Esta combinación de calor intenso, humedad elevada y fuerte radiación solar incrementará significativamente el riesgo de agotamiento por calor y golpe de calor.
Varias ciudades podrían registrar temperaturas más altas
Los pronósticos indican que diversas ciudades del centro del país podrían alcanzar o superar sus registros máximos de temperatura de este año.
Entre las localidades que podrían experimentar un nuevo pico figuran Minneapolis, Chicago, Indianápolis y Omaha, donde ya se han registrado jornadas muy calurosas durante este verano.
Incluso existe la posibilidad de romper récords diarios de temperatura en algunas comunidades si las condiciones atmosféricas evolucionan conforme a las proyecciones actuales.
Aunque todavía existe incertidumbre sobre el comportamiento exacto del sistema en la costa este, los expertos prevén que el calor extremo también alcance parte de esa región.
El este tendría menos días extremos, pero el riesgo seguirá presente
A diferencia del episodio anterior, cuando ciudades como Washington D. C., Nueva York y Boston registraron temperaturas cercanas o superiores a los 100 grados Fahrenheit, esta vez el evento podría ser más breve.
Los meteorólogos consideran más probable que la costa atlántica experimente uno o dos días de calor intenso antes del avance de un frente frío que contribuiría a moderar las temperaturas.
Sin embargo, las máximas aún podrían oscilar entre los 90 y 100 grados Fahrenheit, niveles suficientes para representar un peligro para la población más vulnerable.
Niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas figuran entre los grupos con mayor riesgo durante estos episodios, por lo que las autoridades recomiendan mantenerse hidratados, reducir las actividades físicas al aire libre durante las horas más calurosas del día y buscar espacios con aire acondicionado siempre que sea posible.
Podría mantenerse durante buena parte del mes
Los pronósticos a mediano plazo indican que la cúpula de calor no desaparecería rápidamente después de la próxima semana.
Por el contrario, existe la posibilidad de que el sistema vuelva a fortalecerse sobre las Grandes Llanuras y permanezca activo durante gran parte del resto del mes.
Esto favorecería una prolongada racha de temperaturas entre los 90 y 105 grados Fahrenheit en ciudades como Kansas City, San Luis, Des Moines, Denver, Omaha y Minneapolis.
Además del impacto sobre la salud, la falta de lluvias dentro del área dominada por la cúpula de calor podría incrementar el estrés hídrico en los cultivos de las regiones donde persisten condiciones de sequía.
Mientras las autoridades continúan recomendando medidas preventivas para reducir los efectos de este nuevo episodio de calor extremo, señaló ‘AccuWeather‘.